اليوم السابع
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أبو فارس يبدع فى ترويض الخيول بالشرقية ويتعامل معها بالإشارة.. صور

الإثنين، 20 يناير 2025 02:00 ص
أبو فارس يبدع فى ترويض الخيول بالشرقية ويتعامل معها بالإشارة.. صور رقصات الخيل
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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ذاع صيته وأصبح مشهور بترويض وتربية الخيول وورث ركوب الخيل، أبا عن جد وطور فيها، وبدأ تعليم الخيل رقصات حديثة تواكب أزواق الشباب وكبار السن، والمعلم محمد صبحى الشهير بـ "أبو فارس الأسطورة"، مروض خيول عربية، ذاع صيته للعالمية، ويقول إنه قام فى بداية الأمر بشراء حصان اسمه "الأمانى"، وروضه وعلمه كيف يتعامل مع الموسيقى والطبل والمزمار البلدى، وكان الحصان يؤدي حركات تبهر المتفرجين، وبدأ صيته يذيع ويطلبه الأهالى فى المناسبات السعيدة، وهو يشعر وسطهم بتناغم وحب كبير.

وأضاف أنه بدأ منذ نعومة أظافره يتعلم كيف يتعامل مع الخيل ويربيه فى منزله وسط عائلته ووالده وأشقائه الذين يربون الخيول العربية الأصيلة، وبعد أن تفهم كيفية التعامل مع الخيول استقل بنفسه وعمره 15 سنة، وبدأ فى ممارسة هوايته مع الخيل دون اى تدخل من أحد وعشق الخيل بشكل خرافى.

وأضاف أبو فارس، أنه بعدها قام بشراء حصان آخر وعلمه بإتقان، ثم اشترى آخر حتى وصل عددها 6 خيول عربية أصيلة، وأصبح مشهورا في ترويض الخيول وتعليمها فن الرقص، لافتا إلى أنه يعلم كل حصان على حدة الرقصات الحديثة، ويشارك فى مهرجان الخيول العربية ببلبيس والبحيرة وغيرها ويشارك فى عرض الافتتاح بالخيول الخاصة به.

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رقصات الخيل

 

ابو فارس مع الخيل
ابو فارس مع الخيل

 

ابو فارس ينفذ رقصات علمها للخيل
ابو فارس ينفذ رقصات علمها للخيل

 

الفرس الأسطورة
الفرس الأسطورة

 

ترويض الخيل
ترويض الخيل

 

يروض الخيل
يروض الخيل

 







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