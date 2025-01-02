كتبت فاطمة خليل

الخرف من المشاكل الصحية الشائعة على مستوى العالم، ويزداد خطر الخرف مع تقدمنا في السن، حيث يعيش 35% من الأشخاص فوق سن 90 عامًا مع الخرف ، بحسب موقع " هاف بوست"، وفى هذا التقرير نتعرف على 3 أشياء يجب أن تفعلها لحماية نفسك من الزهايمر وهذه هي أبرز العادات التي يجب أن تضيفها لنمط حياتك عام 2025 للوقاية من الخرف.

3 حاجات اعملها فى العام الجديد لحماية نفسك من الزهايمر والخرف

1- ممارسة الرياضة بشكل كافٍ

نعلم جميعًا أن فوائد الحصول على 150 دقيقة من التمارين الرياضية الموصى بها أسبوعيًا تمتد إلى ما هو أبعد من الحفاظ على الوزن أو خسارته وأحد هذه الفوائد هو خفض خطر الإصابة بالخرف.

إن السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري مرتبطة بما يصل إلى 50٪ من حالات الخرف، كما قال الدكتور ألفارو باسكوال ليون، أستاذ علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة هارفارد.

وأضاف قائلاً أنه يترتب على ذلك أن تحسين عوامل الخطر، مثل أنماط الحياة [الخاملة] التي تساهم في تطوير هذه الحالات، يمكن أن يقلل بشكل كبير من معدلات الخرف".

بالإضافة إلى المساعدة في السيطرة على السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري، قال باسكوال ليون، إن التمارين البدنية قد تساعد أيضًا في تعزيز تكوين خلايا دماغية جديدة.وقال: "هذا يحسن فعالية آليات مرونة الدماغ، والتي تعد ضرورية لاكتساب مهارات جديدة وتكوين الذكريات".

وأوضح باسكوال ليون أنه إذا لم تمارس الرياضة لفترة من الوقت، فيجب عليك التحدث إلى طبيبك لمساعدتك في الحصول على بداية آمنة.

يمكن أن تساعد التمارين الهوائية وتدريبات القوة وتمارين العقل والجسد في شحذ عقلك.

استهدف مزيجًا من التمارين الهوائية مثل المشي أو ركوب الدراجات، وتمارين القوة باستخدام الأوزان أو أشرطة المقاومة، اعمل على ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع."

2- التفاعل الاجتماعي الكافي

يرتبط الشعور بالوحدة ارتباطًا وثيقًا بالاكتئاب ومشاكل النوم، كما اتضح أنه عامل خطر للإصابة بالخرف.

قالت الدكتورة سميتا باتيل، وهي طبيبة وعالمة أعصاب، "إن المشاركة والتفاعل الاجتماعي المحدود مرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالخرف".

التفاعلات مع العائلات والأصدقاء والجيران هذه اللحظات لا تجعلنا نشعر بالسعادة فحسب، بل إنها تعمل أيضًا على تحسين وظائف المخ والصحة العامة.

تظهر الدراسات أن الشعور بالوحدة يمكن أن يكون ضارًا بصحتك مثل عوامل الخطر المعروفة مثل التدخين اليومي، أو الحالات الصحية الخطيرة مثل مرض السكري.

هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها في أسرع وقت ممكن للتواصل الاجتماعى:

ابدأ بتحديد 5 أصدقاء مقربين، وتواصل مع كل شخص مرة واحدة على الأقل في الأسبوع قد يعني هذا الاتصال بهم على الهاتف أو الاجتماع لتناول الشاي أو القهوة. بعد ذلك، اسأل نفسك عما إذا كنت تشعر بالوحدة. إذا كانت الإجابة بنعم، فتحدث مع عائلتك وأقرب أصدقائك حول ما يمكنك القيام به معًا.

يمكنك أيضًا التفكير في الانضمام إلى نادٍ أو كورس تدريبي.

3- النوم الجيد

إن قلة النوم، وخاصة النوم أقل من خمس إلى ست ساعات في الليلة، مرتبطاً بزيادة خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة.

إذا كنت تكافح من أجل الحصول على أكثر من 5 ساعات من النوم في الليلة إليك بعض النصائح:

-تقليل شرب القهوة خاصة في المساء.

-تجنب الوجبات الكبيرة والمشروبات قبل ساعتين من وقت النوم

- تجنب التعرض للهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون قبل ساعتين من النوم واستخدام تطبيق أو جهاز الضوضاء البيضاء".

هذه ليست عوامل الخطر الوحيدة المرتبطة بأسلوب الحياة للإصابة بالخرف، ولكن السيطرة عليها يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في خفض مخاطر الإصابة بالخرف.