1000 طالب في المراجعات المجانية لطلاب الصف الثالث الإعدادي بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شارك 1000 طالب وطالبة، اليوم الخميس، في المراجعات المجانية المتميزة في مادتي اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية، التي نظمتها إدارة شرق التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، في أحد القاعات الكبرى، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وغادة النحاس مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وخالد عباس مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وهاني حمدان، مدير غرفة غرفة عمليات المديرية، وأحمد سليم، مسئول الأمن، وخالد سعد، موجه أول دراسات اجتماعية، تحت إشراف أحمد مختار، وبحضور نخبة من القيادات التعليمية والخبراء، وعدد المئات من الطلاب والطالبات.

وجه الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الشكر لكل من ساهم في نجاح هذه المراجعة المتميزة، متمنياً لأبنائه الطلاب دوام التفوق والنجاح، مؤكداً تواصل المسيرة نحو التميز لدعم الطلاب في إطار حرص المحافظة والوزارة المستمر على توفير البيئة المثلى للطلاب، مشيراً إلى الاستمرار في دعم الطلاب، وتقديم كل ما يلزم لتفوقهم.



تجاوب الطلاب خلال المراجعة



تفاعل الطالبات والطلاب



حرص الطلاب على الحضور



حضور الطلاب بالمراجعة



حضور عدد من الطالبات بالمراجعة النهائية



حضور كبير من الطلاب



طلاب الثالث الإعدادي بالمراجعة



متابعة الطلاب للمراجعة



متابعة المراجعات النهائية من قبل قيادات التعليم