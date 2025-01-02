وكيل وزارة الصحة يستقبل مستشار محافظ دمياط فى ديوان المديرية

دمياط معتز الشربيني

استقبل الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور عمرو حنفي مستشار محافظ دمياط للنظم المعلوماتية و المتحدث الرسمي باسم محافظة دمياط فى مكتبه بديوان مديرية الصحة ، كان ذلك في حضور كلا من: الدكتورة مروة صالح مدير المكتب الإعلامي و الدكتورة سارة العوضي مدير المكتب الفنى لوكيل الوزارة و وراندا البرارى مدير العلاقات العامة.

حيث تم بحث سبل تطوير المنظومة الصحية من خلال رفع مستوى النظم المعلوماتية و تجميع البيانات الصحية وتحليلها للتنبؤ بالاحتياجات الصحية وتوفيرها و كذلك الاستفادة منها في توفير الخدمات الصحية للمواطنين بأفضل صورة ورفع مستوى جوده العمل بالمستشفيات وميكنة المنظومة الصحية و كذلك تطوير نظم الحوكمة الصحية.

هذا وقد ناقش بدران مع المستشار حنفي بعض المعوقات التى تحتاج إلى تطوير نظم المعلومات و التى يمكن من خلالها تخفيف العبء على كلا من المواطنين و العاملين بالمنظومة الصحية ،هذا بالإضافة إلى الاتفاق على تنفيذ البرنامج المستحدث على عدد من المنشآت الصحية تمهيدا لتعميمه على كافة المنشآت