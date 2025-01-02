وكيل "صحة سوهاج" يكلف مديرا جديدا لقسم المطار وآخر للحجر الصحى

سوهاج عمرو خلف

أصدر الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بحضور الدكتور النمر محمدين مدير عام الطبي الوقائي، قرارين جديدين بتكليف كلا من الدكتور عثمان أحمد عثمان مديراً لإدارة الحجر الصحي بمطار سوهاج الدولي، والدكتورة منى محمد سلمان مدير قسم الحجر الصحي بذات المطار، وذلك ضمن إجراءات رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمه للمواطنين بجميع أماكن تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة .

وأشار دويدار إلى أن الحجر الصحي يتبع جميع التعليمات الصحية المتبعة بجميع المطارات الدولية، ومزود بأحدث الأجهزة اللازمة لفحص المسافرين، لافتاً إلى أن الحجر الفريق الطبي بالحجر الصحي بمطار سوهاج الدولي يقوم بالإشراف الصحي الكامل على التخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالطائرات وغيرها من الأعمال الصحية التي تخصه.

ومن جانبه، أوضح الدكتور النمر محمدين مدير عام الطبي الوقائي، أنه يتم تدريب جميع العاملين بالحجر الصحي على أحدث طرق التعامل مع المسافرين والفحص لهم بدقه وأمان بصورة دائمة.

جدير بالذكر أن الدكتور عثمان أحمد عثمان هو استشاري طب الأطفال و شغل عديد من المناصب حيث عمل مديراً لإدارة جرجا الصحية وبإدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة و كذلك الدكتورة مني محمد سالمان هي استشاري الباطنة وتعمل بالحجر الصحي بالمطار.