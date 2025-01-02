وزير سورى: وجهنا بتصحيح معلومات مغلوطة اعتمدها "الأسد" بمادة التربية الإسلامية

كتب أحمد جمعة

أكد وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة نذير القادري أن المناهج الدراسية في جميع مدارس سوريا ما زالت على وضعها حتى تشكل لجان اختصاصية لمراجعة المناهج وتدقيقها، مشيرا إلى توجيهه بحذف ما يتعلق بما يمجد نظام الأسد، اعتماد صور علم الثورة السورية بدلا من علم النظام البائد في جميع الكتب المدرسية.

أوضح وزير التربية والتعليم السوري في بيان مقتضب أن ما تم الإعلان عنه هو تعديل لبعض المعلومات المغلوطة التي اعتمدها نظام الأسد في منهج مادة التربية الإسلامية، مثل شرح بعض الآيات القرآنية بطريقة مغلوطة، لافتا إلى أنه تم اعتماد شرحها الصحيح كما ورد في كتب التفسير للمراحل الدراسية كافة.

وقررت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة تعديل المنهاج الدراسية السورية وأبرزها اعتماد عبارة الحكم العثماني بدلا من الاحتلال العثماني أينما وجدت.

قررت الوزارة حذف مادة التربية الوطنية بشكل كامل وحذف عدة عبارات منها "يانصيب, حجر النرد, فائدة سنوية,إله, آلهة, الآلهة الأرامية, الربة الأم, ربة الينبوع."

وقررت التربية والتعليم السورية استبدال عبارات أن يبذل الانسان روحه دفاعاً عن وطنه بعبارة دفاعاً عن الله ، بعبارة الصراط المستقيم طريق الخير بعبارة طريق الاسلام، وكذلك عبارة المغضوب عليهم بعبارة ضلو طريق الخير، واستبدال عبارة الضالين بعبارة اليهود و النصارى، عبارة النظافة بعبارة الطهارة، عبارة بالشجاع يدافع عن تراب الوطن بعبارة في سبيل الله.

قررت الوزارة حذف عبارة الشهداء ضحوا للدفاع عن الوطن بعبارة في سبيل الله، استبدال عبارة نبي الله شعيب بعبارة الرجل الصالح ، عبارة حرب تشرين التحررية بعبارة حرب 1973 ، بعبارة عطاء الطبيعة بعبارة عطاء الله.

وقررت الوزارة حذف صور متعددة منها الساحر , صور العلم القديم , صور العملات النقدية السورية, صورة الإلهة فورويونا , صورة حمامة ترمز للآلهة, صورة الكرسي الرسولي, صورة نصب الجندي المجهول, حافظ الأسد, بشار الأسد, صورة الإله مردوك.

وقررت الوزارة إلغاء ذكر زنوبيا ودولة بنت الازور باعتبارها شخصية خيالية، إلغاء كل ما يتعلق بنظرية التطور ، إلغاء تطور الدماغ والتكوين الجيني وعلم الوراثة.