وزير الشباب والرياضة: 211 مليون جنيه حجم الإنشاءات الرياضية بمحافظة مطروح

مطروح – حسن مشالي

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن حجم الإنشاءات الشبابية والرياضية بمحافظة مطروح وصل إلى 211 مليون جنيه، من الخطة الاستثمارية للوزارة، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة بكافة قطاعاتها الشبابية والرياضية على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية، بهدف دمج الشباب في كافة محافظات الجمهورية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في منح الفرصة كاملة أمام الشباب لتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال اللقاء الحوارى الذى عقده الدكتور أشرف صبحي واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ وبرلمان الشباب والطلائع والكيانات الشبابية، وخريجي أكاديمية ناصر وأعضاء أندية التطوع ونادي القيادات الشبابية، وذلك بمكتبة مصر العامة، ضمن برنامج زيارته للمحافظة، والذي يتضمن تفقد العديد من المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة مطروح.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في مجال المشروعات والتنمية على مستوى جميع القطاعات، وفي ظل التحديات التي تواجهها من أجل مستقبل أفضل، داعيًا الشباب إلى المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والشبابية، وتطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم، والعمل على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم في إطار الإسهام في بناء مستقبل أفضل للوطن.

ووجه "صبحي" الشكر للواء خالد شعيب على المجهودات الكبيرة التي يبذلها داخل محافظة مطروح، وحرصه الشديد على تأهيل وتدريب شباب المحافظة، مشيداً بحجم الإنجازات داخل المحافظة، والذي يتماشى مع سرعة العمل والإنجاز في الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ورحب اللواء خالد شعيب بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أرض محافظة مطروح التي تستقبله فى اطار احتفالاتها بالعيد القومى وإحياء الذكرى ۱۰۹ لانتصارات أبناء مطروح على قوات الاحتلال الإنجليزي عام ١٩١٥، بما تمثله من ذكرى وطنية عظيمة فى صفحات تاريخ أبناء مطروح المشرف، وتضحياتهم من أجل حماية الأرض، واستمرار تكاتفهم من أجل أن نصنع تاريخاً جديداً مع استكمال مسيرة البناء والعطاء فى كافة المجالات من أجل مستقبل أفضل لنا للأجيال القادمة، وفى مواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بنا، فكانت التنمية بعقول وسواعد أبناء مصر بكافة ربوعها هى أهم أسلحة التحدى والصمود.

وأشار "شعيب" إلى أهمية الوعى من أجل الحفاظ على وطننا فى إطار استكمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان عقلياً وبدنياً، واهتمامه ورعايته للشباب ودعمه الدائم لهم، وتأهيلهم للعمل الجماعي والتدريب على كيفية القيادة، وتحمل المسئولية المجتمعية والسياسية بوعى وفكر مستنير، قادر على الابتكار والحوار من خلال تمكينكم من المشاركة الجادة والفاعلة وإعداد كوادر وقيادات للمستقبل قادرة على صنع واتخاذ القرار، ونرى ذلك في نماذج المحاكاة لكلاً من مجلسي النواب والشيوخ، إيماناً بدوركم الوطنى، والتطلع إلى حياة أفضل.