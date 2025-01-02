وزير الشئون النيابية: الدولة قطعت شوطا كبيرا في تحقيق التمكين الفعلي للشباب

نور على

أكد المستشار محمود فوزي وزيرالشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصت على تمكين الشباب، وهو ما يتجسد في المبادرات الرئاسية لتأهيلهم، وإنشاء كيانات تدريبية على رأسها الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، مشيرا إلى أن الجمهورية الجديدة شهدت تمكينًا حقيقيًا للشباب، مؤكدًا أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق التمكين الفعلي للشباب، والذي ظهر وبات واضحًا في تولي عدد كبير منهم مناصب قيادية على مستوى الحكومة والمحافظات والمجالس النيابية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في حوار مفتوح مع طلاب وعمداء وأساتذة الجامعة خلال لقاء بعنوان "تمكين الشباب.. حلمًا.. أصبح واقعًا"، وقد شهد اللقاء حضورًا متميزًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث تم مناقشة عدة محاور تتعلق بتمكين الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع، ويأتي ذلك في أطار دور وزارة الشئون النيابية والقانونية في مهام التواصل السياسي وحرصها على تعزيز التواصل مع الشباب ورفع الوعي السياسي والنيابي.

وأشار وزيرالشئون النيابيةوالقانونية والتواصل السياسي، إلى دور الحوار الوطني في تمكين الشباب، بداية من إسناد مهمة تنظيم الحوار الوطني بتكليف مباشر للمؤتمر الوطني للشباب، والاعتماد الكامل على العناصر الشبابية في تشكيل الأمانة الفنية للحوار، وحتى تخصيص لجنة للشباب ضمن المحور المجتمعي للحوار، مرورًا بتنوع الحضور من الشباب، والذين شاركوا في الجلسات المختلفة بآرائهم ومقترحاتهم، كما أكد على دور الشباب بالحوار الوطني واشتراكهم في صياغة التوصيات والمقترحات بشأن القضايا الوطنية.

وتحدث (فوزى )عن جهود الدولة في دعم ريادة الأعمال من خلال توفير الدعم اللازم للمشروعات الشبابية والشركات الناشئة، وتذليل العقبات التي تواجه رواد الأعمال لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال كجزء من استراتيجية التنمية المستدامة، مشيرًا إلى اتجاه الحكومة المصرية الهادف لتمكين الشركات الناشئة، وتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهى تعد خطوة كبيرة ومؤشر ايجابي لدعم ريادة الأعمال في مصر، حيث كانت مطلبًا لكثير من المعنيين بقطاع الشركات الناشئة من أجل التنسيق بين كافة الجهات الحكومية فيما يتعلق بالمبادرات التي تُطلقها الدولة لرواد الأعمال.

واستعرض المستشار محمود فوزي، مهام وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مشيرًا إلى دورها في تمثيل الحكومة داخل البرلمان، والعمل كحلقة وصل بين مجلس أمناء الحوار الوطني والحكومة، ودعم قنوات التواصل مع الأحزاب السياسية، النقابات، المجتمع المدني، والكيانات المختلفة، للاستماع إلى آرائها ومقترحاتها، وكذا دور الوزارة في ملف حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة المشاركة والتنمية السياسية بين الشباب والمرأة، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وتنظيم الفعاليات والأنشطة لزيادة الوعي السياسي والنيابي لدى الشباب، مؤكدًا على استعداد الوزارة لتقديم كافة أنواع الدعم الممكنة للجامعة وتعزيز أواصل التواصل بين الجامعة والوزارة.

من جانبه رحب الدكتوروائل عقل، رئيس جامعة النيل، بوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، معبرًا عن تقديره لحرصه على المشاركة في هذا اللقاء مشيرا الى أهمية اللقاء في تعزيز التواصل بين الجامعة ووزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،

واكد عقل على دور الجامعة في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات والمشاركة الفعالة في صنع القرار، واستعرض رئيس الجامعة، رؤية الجامعة وأهدافها الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير العملية التعليمية وبناء قدرات الطلاب على مستوى أكاديمي ومهني، وأوضح أن الجامعة تتبع منهجًا تدريجيًا يتمثل في تطوير المناهج الأكاديمية وتعزيز البحث العلمي، وتعزيز مهارات الشباب

وفي ختام اللقاء، أجاب المستشار محمود فوزي ا على أسئلة الطلاب واستفساراتهم، مشيدًا بتفاعلهم المميز، ومؤكدًا على أهمية الاستماع إلى الشباب والعمل على تلبية طموحاتهم. كما أكد أن الوزارة تسعى دائمًا إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر مع الشباب، مشيرًا إلى أنهم شريكًا اساسيًا في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

