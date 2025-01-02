وزارة الصحة تدعم مستشفى "شبراهور" و"ميت غمر" بجهازي أشعة جديدين

الدقهلية - محمد الحبشي

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان اليوم، وصول جهازي أشعة من وزراة الصحة لمستشفى ميت غمر وشبراهور لتحسين كفاءة الخدمات التشخيصية المقدمة للمرضى.

وأوضح مدكور، أن مستشفى ميت غمر استقبلت جهاز للرنين المغناطيسى، فى حين وصل لمستشفى شبراهور جهاز أشعة مقطعية ، لافتاً إلى ان ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستمرارًا لجهود وزارة الصحة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وأعرب وكيل الوزارة نيابة عن مديرية الشئون الصحية بالدقهلية ومستشفياتها، عن شكره وتقديره لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الرعاية العلاجية والدكتور محمد فوزي مساعد الوزير لشئون الأشعة، والدكتورة هاله مصطفى مدير عام الإدارة العامة للأشعة بالوزارة لدعمهم المستمر.

ومن المقرر أن تكون الأجهزة متاحة لخدمة المواطنين فور الانتهاء من تركيبها.

يشار إلى أن صحة الدقهلية قد أعلنت الأسبوع الماضى عن استقبال 23 جهاز أشعة متنوع من وزارة الصحة.



توزيع الأجهزة علي مستشفيات الدقهلية



دعم وزارة الصحة لمستشفيات الدقهلية بأجهزة طبية حديثة