وزارة الداخلية: جماعة الإخوان وراء نشر فيديوهات مزعومة عن الاختطاف

كتب - أحمد عبد الهادى

رصدت المتابعة الإعلامية، تنامى نشاط إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى، حيث نشرت مقطع فيديو بإستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعى تدعى خلاله وجود ظواهر جنائية، وانتشار حالات خطف الفتيات والأطفال بالمعادى والجيزة "على خلاف الحقيقة".

وتبين من الفحص، عدم ورود أية بلاغات بشأن ما تضمنه مقطع الفيديو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على القناة المشار إليها لترويجهم ادعاءات كاذبة.

وأهابت وزارة الداخلية المواطنين بعدم الإنسياق خلف ما يتم بثه بمثل تلك القنوات المغرضة التى تروج لمخططات الجماعة الإرهابية بهدف زعزعة الثقة فى حالة الإستقرار الأمنى التى تنعم بها البلاد.