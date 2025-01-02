وزارة البترول تنفى تأجيل إيني الإيطالية إنتاج كميات جديدة من الغاز بحقل ظهر

كتبت -مروة الغول

أعربت وزارة البترول والثروة المعدنية عن استيائها الشديد من نشر وتداول الأخبار المغلوطة، من بعض وسائل الإعلام عن تأجيل شركة "إيني" الإيطالية الإنتاج لكميات جديدة من الغاز من حقل ظهر حتى مايو 2025، بدلاً من شهر يناير، بسبب عدم استقرار الطقس في البحر خلال فصل الشتاء؛ دون السعي للحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الأصيلة، سواء عن طريق المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أو شركة إيني المشغلة لحقل ظهر.

وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة على تواصل العمل مع شركة إيني دون أي تأخير للجدول الزمني المعد مسبقًا. وهو ما تؤكده تصريحات الشركة بأن سفينة الحفر تستعد للوصول إلى مصر لبدء أعمال الحفر في شهر يناير الجاري باستخدام التقنيات الحديثة، بهدف زيادة الإنتاج والعودة إلى مخططات الإنتاج المعتمدة.

وتهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام تحرّي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند نشر أي معلومات تخص قطاع البترول والثروة المعدنية بمصر، وذلك بالتواصل المباشر مع المتحدث الرسمي للوزارة عبر البريد الإلكتروني التالي: (Official.Spokesperson@petroleum.gov.eg). كما تؤكد الوزارة على احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجهات التي تنشر أخبارًا مغلوطة من شأنها الإضرار بمصالح الدولة الاقتصادية.



