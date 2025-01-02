اليوم السابع
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معرض محافظة الجيزة للسلع الغذائية يطرح كرتونة البيض البلدى بـ120 جنيهًا

الخميس، 02 يناير 2025 11:10 ص
معرض محافظة الجيزة للسلع الغذائية يطرح كرتونة البيض البلدى بـ120 جنيهًا كرتونة البيض البلدي بسعر 120 جنيها
كتبت - مرام محمد

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طرح معرض السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بموقع سوق السمك القديم في المنيب بحي جنوب الجيزة، اليوم الخميس 2 يناير 2025، كرتونة البيض البلدي بسعر 120 جنيهًا، وذلك ضمن ما يوفره من منتجات وسلع غذائية أساسية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

يأتي المعرض في إطار المبادرة التي أطلقتها محافظة الجيزة بالتعاون مع عدد من التجار، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهلهم.

ويوفر المعرض، من خلال 26 شركة، جميع المواد والسلع الغذائية من الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والدواجن واللحوم، ومنتجات الأجبان، والخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى المستلزمات المنزلية، والسجاد، والحقائب، والأحذية، بتخفيضات تصل لـ30%.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رئيس حى جنوب الجيزة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لمتابعه انتظام تشغيل السوق وإزالة أى معوقات أمام العارضين لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين خلال فترة المبادرة.

وكلف محافظ الجيزة، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الرقابة والتفتيش على مدار اليوم للتأكد من سلامة وجودة المعروضات ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها لتخفيف العب عن كاهل المواطنين.

 







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