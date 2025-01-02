معبد ادفو بأسوان يستقبل 9500 زائرا مع مطلع العام الجديد

أسوان - عبد الله صلاح

استقبل معبد حورس بإدفو، أو معبد إدفو بأسوان كما يطلق علية، أعداد قياسية من السائحين الأجانب اليوم الخميس مع مطلع العام الجديد، بلغ نحو 9500 سائح من مختلف الجنسيات

وقال الاثرى أسامة إسماعيل أحمد، مدير عام آثار إدفو بأسوان، خلال بيان صحفي صادر عن منطقة أثار إدفو بأسوان اليوم، الخميس، إن الاعداد القياسية التى توافدت اليوم، تبشر بموسم سياحى هو الأفضل في مصر ومحافظة أسوان خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح، أن إدارة منطقة تفتيش ادفو حرصت على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لزوار المعبد، لتمكينهم من الدخول عبر بوابات الدخول ،بالإضافة إلى توفير خدماتها لكبار السن، حرصا على منع التكدس، لافتاً إلى أن معبد إدفو احد اكبر وأهم المعابد المصرية، والذى كرس لعبادة الأله حورس عند المصرى القديم.