مدير الصحة العالمية: نشكر مصر على دعمها فى عمليات الإجلاء الطبى فى غزة

كتبت أمل علام

قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية في بيان له، لقد حذرت منظمة الصحة العالمية مراراً وتكراراً من أن المرضى في غزة يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل لتلقي العلاج المنقذ للحياة، إلا أن وتيرة عمليات الإجلاء لا تزال بطيئة للغاية.

وأضاف، إنه تم إجلاء 5383 مريضًا فقط بدعم من منظمة الصحة العالمية منذ أكتوبر 2023، منهم 436 فقط منذ إغلاق معبر رفح، موضحا، إنه لا يزال أكثر من 12 ألف شخص فى غزة بحاجة إلى الإجلاء الطبي، وبهذا المعدل، فإن إجلاء كل هؤلاء المرضى المصابين بأمراض خطيرة، بما في ذلك آلاف الأطفال، سوف يستغرق من 5 إلى 10 سنوات، وفي غضون ذلك، تتفاقم حالتهم الصحية ويموت بعضهم.

وأوضح إنه في 31 ديسمبر 2024، تم إجلاء 55 مريضًا و72 مرافقًا إلى الإمارات العربية المتحدة، نشكر حكومة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المستمر - فقد ساعدت في الإجلاء الطبي لأكثر من 1200 مريض حتى الآن.

وقال، كما نود أن نشكر مصر وقطر وتركيا والجزائر وإيطاليا ورومانيا وإسبانيا وأيرلندا وبلجيكا وفرنسا وسويسرا وتونس وعمان والأردن والولايات المتحدة الأمريكية على دعمها في عمليات الإجلاء الطبي والرعاية الصحية، مضيفا، إن حياة الكثير من الناس لا تزال معرضة للخطر.

وحثت الصحة العالمية إسرائيل على..

1 . زيادة معدل الموافقة على عمليات الإجلاء الطبي، بما في ذلك عدم رفض المرضى الأطفال.

2 . تسريع عملية الموافقات على عمليات الإخلاء الطبي

3.السماح باستخدام جميع الممرات والمعابر الحدودية الممكنة لإجلاء المرضى بشكل آمن.

وندعو أيضاً كافة البلدان إلى المساعدة من خلال استقبال المرضى وتقديم الرعاية الصحية المتخصصة لمنع المزيد من المعاناة والوفيات.