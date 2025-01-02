مخالفات مرورية تحرمك من قيادة سيارتك لمدة تصل إلى 3 أشهر

كتب - أحمد عبد الهادى

تسعى الأجهزة المعنية متمثلة فى الإدارة العامة للمرور تنفيذيا، فى البحث على كافة الطرق والقوانين الحديثة للحد من حوادث الطرق وحوكمة سير السيارات على الطرق، وعزيز السلامة المرورية على الطرق والحد من السلوكيات المخالفة التى تتسبب فى الحوادث، تقدمت الحكومة بمشروع جديد إلى البرلمان لمناقشة مواده إقراراها، تهدف هذه التعديلات إلى تشديد العقوبات على المخالفين لتحقيق انضباط أكبر فى الشوارع والحفاظ على الأرواح والممتلكات، نستعرض فى هذا التقرير أبرز المخالفات والعقوبات التى يتضمنها القانون الجديد.



عقوبات صارمة للمخالفات المرور الخطيرة

ينص مشروع قانون المرور الجديد على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر أو غرامة مالية تتراوح بين 2000 و4000 جنيه، أو كلاهما، فى حال ارتكاب أى من المخالفات التالية:

1- عدم وجود المثلث العاكس للرؤية فى المركبة، وهو أداة أساسية لتحذير السائقين الآخرين فى حالات الطوارئ.

2- تجاوز السرعة المقررة بما لا يتجاوز 50 كم/ساعة، مما قد يعرض حياة السائقين والمشاة للخطر.

3- القيادة بسرعة أقل من الحد الأدنى المسموح به دون وجود مبرر، مما يسبب تعطيل حركة المرور وإزعاج المستخدمين الآخرين للطريق.

4- تجاوز السرعة المحددة لمركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة، وهو ما يشكل خطرًا على الركاب ومستخدمى الطريق.

5- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير، ما يربك حركة المرور.

6- تعطيل حركة المرور أو إعاقة الطرق، وهو أمر يعاقب عليه القانون نظرًا لتأثيره السلبى على انسيابية المرور.

إلى جانب العقوبات المذكورة، يفرض قانون المرور الجديد غرامات مالية صارمة على عدد من المخالفات الأخرى، منها:

- 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق فى السيارة، وهو تجهيز أساسى للسلامة.

- غرامة تتراوح بين 300 و1500 جنيه لارتكاب أفعال فاضحة فى الطريق العام.

- غرامة تصل إلى 5000 جنيه للسير عكس الاتجاه، وهى من أخطر المخالفات التى تؤدى إلى حوادث مميتة.

- 1000 جنيه غرامة لعدم تقديم المساعدة للمصابين فى الحوادث على الطريق، حيث يعتبر هذا السلوك لاإنسانيًا ويعاقب عليه القانون.

- غرامة بين 500 و1000 جنيه لعدم مساعدة ضباط المرور أو رفض تقديم معلومات عن قائد المركبة.

إجراءات إضافية عقوبة سحب الرخصة

بموجب التعديلات الجديدة، يتم سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر عند ارتكاب بعض المخالفات، مثل:

1- عدم وجود مثلث الرؤية العاكس.

2- تجاوز السرعة أو القيادة دون مبرر بسرعات منخفضة.

3- مخالفة خط السير للمركبات.