اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يستمع لطلبات أهالى فوه خلال تفقده سوق اليوم الواحد

الخميس، 02 يناير 2025 07:49 م
محافظ كفر الشيخ يستمع لطلبات أهالى فوه خلال تفقده سوق اليوم الواحد محافظ كفر الشيخ يستمع للمواطنين
كفر الشيخ- محمد سليمان

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التقى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، بعدد من أهالي مركز فوه، واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، بشأن عدد من الخدمات، مؤكدًا أن «خدمة المواطنين هدفه الأسمى وغايته الأولى، وأن المواطن هو أساس التنمية ونعمل لأجل تحسين الخدمات المقدمة، وتوفير حياة كريمة له، وهذه مهمتنا الأساسية».

وشدد محافظ كفر الشيخ على أهمية الاستماع إلى احتياجات الأهالي والعمل على حل مشاكلهم ميدانيًا بشكلٍ جادٍ وفعّال، لافتًا إلى جهود المحافظة لتحسين جودة الحياة في كافة المجالات والقطاعات.

وكلف محافظ كفر الشيخ؛ بفتح جميع قنوات التواصل لاستقبال شكاوى وطلبات المواطنين ليتم بحثها ووضع الحلول العاجلة لها، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عمار رئيس مركز ومدينة فوه، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، مؤكدًا على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين لحل مشكالهم، مشيرًا إلى تخصيص خطي طوارئ 114 و 0473220792 لتلقي الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة.







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