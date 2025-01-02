محافظ الوادي الجديد يبحث مع وزير الكهرباء آليات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بالمحافظة

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالقاهرة، لبحث مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بنطاق المحافظة، وسبل تطوير شبكة الكهرباء بما يسهم في تحسين خدمات الكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير.

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لعديد من مشروعات دعم الشبكة الكهربائية وتوفير التغذية اللازمة لبعض مناطق الاستصلاح الجديدة، وموقف إقامة محطات محولات في الخارجة وباريس والفرافرة وتركيب العدادات الذكية بمنطقة أبوطرطور.

وأكّد الوزير على مواصلة الجهود في إطار الخطة العاجلة لتحسين خدمات الكهرباء ودعم خطط التنمية بمختلف المحافظات، من خلال توفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروعات الاستراتيجية، مشيراً إلى استراتيجية الطاقة وخطة العمل للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة، وتشجيع استخدام أنظمة الخلايا الفوتوفولطية بمحافظة الوادي الجديد لتغطية احتياجات المحافظة.

من جانبه ثمّن المحافظ جهود التعاون المستمرة مع الوزارة لمساندة جهود التنمية ودعم خطط التوسع وتدعيم شبكات الكهرباء على مستوى المحافظة.



