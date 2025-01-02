محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية

الإسماعيلية -صبرى غانم

استقبل اللواء اكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية ، اليوم ، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل والوفد المرافق، وذلك في إطار زيارته لمحافظة الإسماعيلية ، لمتابعة مستجدات العمل داخل المنظومة الصحية المطورة بمحافظة الإسماعيلية، جاء ذلك بحضور الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية ، واللواء هشام شندي مستشار رئيس الهيئة لطب الاتصال و الصحة الالكترونية ، الدكتور مصطفى شعبان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، الدكتور محمد سامي ، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل وتنمية الموارد والقائم بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية ، ودكتور أيمن رخا رئيس هيئة الرعاية الصحية لإقليم القناة و رئيس فرع جنوب سيناء، الدكتور وائل عمران مستشار رئيس الهيئة لشئون الإمداد ،و الدكتور علي رفعت مدير فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وناقش محافظ الاسماعيلية، مع رئيس هيئة الرعاية الصحية عدداً من الموضوعات الخاصة بسير عمل منظومة التأمين الصحي الشامل بيورسعيد ، كما تم استعراض آليات التعاون في تنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية بالتعاون بين الهيئة والمحافظة، واشاد محافظ الإسماعيلية بالمتابعة المستمرة للدكتور أحمد السبكي و زيارته الميدانية لمستشفيات المحافظة مؤكدا علي تعاونه المثمر في الارتقاء بالمنظومة الصحية بالإسماعيلية.

ومن جانبه، توجه رئيس هيئة الرعاية الصحية بالشكر لمحافظ الإسماعيلية على اهتمامه بالمنظومة الصحية بالمحافظة و دعمه لها و حرصه علي المتابعة لكل ما يخص منظومة الصحة مشيدا بالتعاون المثمر للنهوض بمنظومة الصحة داخل المحافظة ، كما أشاد بجهود العاملين في القطاع الصحي بمحافظة الإسماعيلية والذين ساهموا في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وتحقيق أهدافه، مؤكدا على ترحيبه بالتعاون من أجل توفير أفضل خدمة طبية و صحية للمواطنين في الإسماعيلية.

وخلال اللقاء، حرص محافظ الإسماعيلية علي تقديم الشكر و التقدير للدكتور محمد سامي ، مدير فرع الرعاية الصحية السابق ،لجهوده الملموسة و بصماته الواضحة خلال فترة عمله في محافظة الإسماعيلية، متمنيٱ له التوفيق و النجاح في منصبه الجديد مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل وتنمية الموارد والقائم بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية، كما أهدى المحافظ ورئيس الهيئة " درعٱ تذكاريٱ" للدكتور محمد سامي تقديرا لما بذله من جهود خلال فترة عمله بالمحافظة .



المحافظ والدكتور محمد سامى ورئيس هيئة الرعاية (1)



المحافظ والدكتور محمد سامى ورئيس هيئة الرعاية



المحافظ مع قيادات هيئة الرعاية الصحية