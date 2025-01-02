مبادرات تموينية وفرت السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى الأقصر خلال 2024.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

وفرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، دعم كبير للمواطنين حول مدن وقرى ونجوع محافظة الأقصر طوال عام 2024، عبر تنظيم سلسلة من المبادرات طوال العام أبرزها أهلاً مدارس مع قدوم الدراسة، وأهلاً رمضان قبل الشهر الكريم، وكذلك مبادرة الأسماك الطازجة وتخفيض أسعار السلع، بجانب العمل على قدم وساق في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إنه خلال عام 2024 قد تم العمل في البداية بمبادرة أهلا رمضان، حيث استقبلت مديرية التموين بالأقصر خلال الشهر المعظم لعام 1445 هـ / 2024 م، بإفتتاح معارض السلع الغذائية (معارض أهلا رمضان ) على مستوى المحافظة وتوفير السلع بالجودة المطلوبة وبأسعار تنافسية بأقل من مثيلاتها بالسوق المحلي، بإجمالي عدد 106 معرض ومحل بالإضافة إلى عدد 20 مشروع جمعيتي، عدد 5 مشروع عربيتي ، وعدد 8 منفذ امان التابع لوزارة الداخلية ، وعدد 12 منفذ ثابت ومتنقل تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وسيارة متنقلة (مشروع عربيتي) تجوب القرى على مستوى المحافظة، وذلك في عرض وبيع السلع الأساسية الاستراتيجية وكافة السلع بأسعار مخفضة و مناسبة للمواطنين بتخفيضات تصل ما بين 20 -30% عن الأسواق.

ويضيف وكيل تموين الأقصر، إنه استقبلت المديرية عيد الاضحى المبارك من خلال تنظيم معارض رئيسية لبيع جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن، وكذلك الملابس الجاهزة والالعاب بأسعار تنافسية ومخفضة واستمر العرض بها حتى الانتهاء من شراء المواطنين لاحتياجاتهم خلال أيام عيد الاضحى، وتم ضخ كميات كبيرة ومناسبة من جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة على مستوى المحافظة وتم تعزيز جميع الأرصدة من السلع الاستراتيجية واللحوم خلال فترة عيد الأضحى المبارك بما يضمن توافر جميع السلع الغذائية الأساسية ( السكر – الزيت – المكرونة )، واللحوم البلدية المجمدة وكذا لحوم الاضاحي والسلع الاساسية بجميع الفروع باسعار الشركة المخفضة، كما تم متابعة توافر الخضر والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن بالاسواق ( القطاع الخاص).

وتم العمل في مبادرة أهلا مدارس حيث تم إطلاق مبادرات بمدينة الأقصر ومدينة إسنا باشتراك إجمالي عدد 257 معرض ومحل تجاري ( معرض رئيسي – محلات مشاركة – مكتبات ) مشارك بمبادرة أهلا مدارس على مستوى المحافظة لعرض وتداول جميع السلع المدرسية من ملابس و شنط وأقلام وكراسات وجميع المواد المدرسية وبأسعار لا تقبل المنافسة انعكس ذلك على انخفاض أسعارها بالسوق بتخفيضات تصل إلى نسبة 20 – 40 % عن السوق الخارجي و قد تم المرور على العديد من المحلات العامة والتي رفعت شعار أهلا مدارس وكلنا واحد.

وتم استمرار مبادرة بيع الأسماك الطازجة بأسعار مخفضة تقل عن أسعار السوق وسط إقبال من المواطنين مما انعكس على أسعار السوق الخارجي وانخفاض الأسعار بصورة واضحة، كما تم تسيير العديد من السيارات المتجولة التي تحمل السلع الغذائية المختلفة "سكر ـ زيت ـ أرز ـ مكرونة ـ دقيق ... الخ" بعدة مناطق منها مديريات الخدمات مثل مديرية التربية والتعليم والشباب والرياضة وكذلك بالسوق الحضري ومدينة إسنا، ومازالت تلك السيارات تجوب أرجاء المحافظة بالسلع المخفضة، وفي اطار مبادرة تخفيض الاسعار بنسب تصل الى 15 – 22 % على اسعار السلع الرئيسية مثل السكر , الزيت , الارز , الجبن البيضاء , العدس , الفول , الدواجن , المسلى .. الخ استمرت محافظة الاقصر ومديرية التموين بالاقصر بالاجراءات العاجلة للسيطرة على الاسعار وتحقيق تخفيض حقيقي لهذه السلع في المحلات والسلاسل التجارية . باقامة عدد 7 معارض وشوادر على مستوى المحافظة بالاضافة الى فروع الشركة المصرية و هايبر المصرية ببندر الاقصر والسلاسل التجارية الكبرى ( خير زمان – الرايه ماركت - كازيون ) والمحلات التجارية المشاركة في المبادرة و توفر بها كافة السلع الغذائية الاساسية بتخفيضات تصل الى 25 % مما انعكس هذا على انخفاض فعلي وحقيقي في معظم اسعار السلع الرئيسية.

أما على جانب المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، فيؤكد الدكتور تامر صلاح وكيل تموين الأقصر، إنه تم العمل بها من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة، لتشمل جميع الفئات العمرية، بهدف تنمية الإنسان، حيث استهلت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأقصر فاعليات المبادرة بعمل معارض أهلا مدارس فى جميع مدن و مراكز محافظة الأقصر و ذلك لخدمة المواطنين من محدودى الدخل و شملت تلك المعارض، المنافذ الثابته و المتنقلة و شملت كافة مستلزمات المدارس و الأسرة المصرية من مواد غذائية و غيرها حيث تستمر خلال فترة المبادرة، وقد لاقت تلك المبادرة ارتياحاً شديداً من قِبل المواطنين ورضاء عن الأسعار والجودة، وذلك تحت شعار محاربة الغلاء .



توفير السلع المخفضة بسوق جديد اليوم الواحد بساحة أبو الحجاج



توفير السلع ضمن مبادرة أهلاً رمضان فى الأقصر



توفير لحوم ودواجن بسوق جديد اليوم الواحد بساحة أبو الحجاج



جانب من توفير السلع فى المبادرات التموينية المختلفة



مبادرات ومعارض سلع طوال العام لتموين الأقصر