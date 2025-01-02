ماكرون يعرب عن تضامنه مع الشعب الأمريكى بعد حادث الدهس بمدينة "نيو أورليانز"

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أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تضامنه مع عائلات الضحايا والشعب الأمريكي بعد حادث الدهس الذي وقع بمدينة "نيو أورليانز" الأمريكية.



وقال ماكرون، في منشور على حسابه على منصة "إكس"، إن "نيو أورليانز"، العزيزة على قلوب الفرنسيين، تتعرض للإرهاب، مضيفا "أفكارنا مع أسر الضحايا والجرحى، ومع الشعب الأمريكي الذي نشاركه حزنه".



وقتل عشرة أشخاص على الأقل وجرح أكثر من ثلاثين آخرين الأربعاء في عملية دهس شاحنة لحشد كبير في شارع بوربون بالحي الفرنسي في مدينة نيو أورليانز الأمريكية.



وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (آف بي آي) أنه يحقق في الهجوم بوصفه "عملا إرهابيا"، مؤكدا مقتل المشتبه بتنفيذه.

وذكرت الشرطة الفيدرالية، في بيان، "هذا الصباح، اقتحم شخص بسيارته حشدا من الناس في شارع بوربون في نيو أورلينز، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة عشرات آخرين"، مؤكدة أنه حدثت مواجهة بين الشخص وقوات إنفاذ القانون المحلية أسفرت عن مقتله.



وصرحت المسؤولة في الشرطة آن كيركباتريك، خلال مؤتمر صحفي عقب الهجوم، بأن السائق "كان عازما بشدة على التسبب في مجزرة"، مشيرة إلى أنه أطلق النار من سيارته على شرطيين متسببا في إصابة اثنين منهما.