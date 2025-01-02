لأول مركز تشغيل جهاز «الجاما كاميرا» بمركز الأورام في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مركز أورام كفر الشيخ، تشغيل جهاز «الجاما كاميرا» بوحدة الطب النووي، والتي تقدم خدمات المسح الذري في تخصصات العظام، الكلى، القلب، والرئة، وخدمات اليود المشع التشخيصي، والعلاجي لمرضى أورام الغدة الدرقية.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور ياسر عمارة، مدير مركز أورام كفر الشيخ، والمهندسة رشا الزيادي، مدير إدارة الأجهزة الطبية والصيانة بالأمانة.

وأكد الدكتور ياسر عمارة، مدير مركز الأورام، أن الوحدة تحت إشراف كادر طبي وفني متميز، وتعد أول وحدة من نوعها في محافظة كفر الشيخ للتخفيف من معاناة المرضى في السفر لتلقي الخدمة الطبية.

وأضاف عمارة، أن الوحدة تقدم خدماتها للمرضى من خلال العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي والتعاقدات مع الهيئات والجهات المختلفة، وأنها حاصلة على جميع التراخيص اللازمة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.