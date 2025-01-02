قفزات ومراكز متقدمة فى ترتيب جامعة قناة السويس بالتصنيفات العالمية خلال 2024

الإسماعيلية - صبرى غانم

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بأن التميز الملحوظ الذى حققته الجامعة في التصنيفات العالمية يرجع إلى حزمة السياسات والإجراءات والمشروعات الأكاديمية التي اعتمدتها الجامعة لتوجيه البحوث نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، وأيضا من خلال جهود الجامعة في تعزيز النشر الدولى وزيادة التعاون الدولى، والتى تتوافق مع المعايير العالمية المؤهلة للتصنيفات العالمية.

وفي سياق متصل قدم قطاع الدراسات العليا والبحوث ممثلاً في وحدة التصنيف الدولى بمكتب التعاون الدولي تقريراً تفصيلياً حول ظهور جامعة قناة السويس بالتصنيفات الدولى خلال عام 2024.

وأوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الجامعة جاءت من أفضل 6.5 % جامعة عالميا فى تصنيف CWUR 2024.. بترتيب 1356 عالميا والتاسع محليا و31 أفريقيا.

كما ظهرت جامعة قناة السويس من أعلى 25% جامعة عالمياً في الفئة الذهبية للجامعات (Q1) في التصنيف الإسباني سيماجو العالمي لعام 2024.

وللمرة الأولى ظهرت جامعة قناة السويس في التصنيف الهولندي Leiden 2024. حيث احتلت المرتبة 1101 عالميا، 31 أفريقيا. و14 مصريا فى التعاون الدولى.

وفي تصنيف المواد الأكاديمية، صنفت الجامعة في العلوم الطبية الحيوية والصحية (المرتبة 770 عالميا)، علوم الأرض والحياة (المرتبة 735 عالميا)، الرياضيات وعلوم الكمبيوتر، العلوم الفيزيائية والهندسة والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

وللمرة الأولى أيضا ظهرت جامعة قناة السويس في التصنيف الهولندى النسخة المفتوحة 2024 Leiden.

كما احتلت المرتبة 1080عالميا، 35 افريقيا. و14 مصريا في التعاون الدولي. وفى تصنيف المواد الاكاديمية، صنفت الجامعة في العلوم الطبية الحيوية والصحية (المرتبة 729 عالميا)، علوم الأرض والحياة (المرتبة 761عالميا)، الرياضيات وعلوم الكمبيوتر، العلوم الفيزيائية والهندسة والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

بينما أشار الدكتور سامح سعد مدير مكتب التعاون الدولي أن جامعة قناة السويس ظهرت للمرة الأولى ضمن تصنيف شنغهاي 2024 للجامعات في المرتبة 901-1000.

وفي تصنيف المواد الأكاديمية لعام 2024، تصدرت جامعة قناة السويس الجامعات المصرية منفردة فى تخصص علوم وهندسة البيئة بترتيب (401-500) عالميا.

وصنفت في تخصص الصيدلة والعلوم الصيدلانية بترتيب (201- 300) عالميا والثاني مصريا.

كما صنفت في تخصص علوم وتكنولوجيا الغذاء واحتلت المرتبة الثانية مصريا و(201- 300) عالميا.

وفي مجال العلوم الزراعية، ظهرت جامعة قناة السويس بترتيب (201- 300) عالميا والرابع مصريا وفى مجال العلوم البيطرية احتلت الجامعة عالميا الترتيب (201- 300) والخامس مصريا.

وأضافت الدكتورة إلهام الخواص مدير وحدة التصنيف الدولى أنه بالتصنيف العربى للجامعات 2024.. جاءت جامعة قناة السويس في المرتبة 22 عربيا و8 مصريا.

وتابعت أنه للمرة الأولى فى تصنيف العلوم البينية البريطاني THE 2025 فى المرتبة 125 عالميا و6 مصريا.

وفي تصنيف التايمز البريطاني 2025 THE، جاءت جامعة قناة السويس من أفضل 1200 جامعة عالمياً و11 مصريا وبترتيب 784 عالميا في التعاون الدولي. ومن حيث تصنيف المواد الاكاديمية، كما احتلت الجامعة المرتبة (501-600) في علوم الحياة، المرتبة (601-800) في العلوم الطبية وعلوم الهندسية والتكنولوجيا والمرتبة (801-1000) في العلوم الفيزيائية.

وضمن تصنيف التايمز البريطاني THE للتنمية المستدامة 2024، احتلت الجامعة (401-600) عالميا والثالث مصريا فى مجمل الاهداف 17.

وحصلت الجامعة على المركز الأول مصرياً في الهدف الخامس عشر (صون الحياة البرية).

كما حصلت على المرتبة الثانية بين الجامعات المصرية فى الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاهة)، الهدف الثامن (تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير العمل اللائق) والهدف 14 (الحفاظ على الحياة تحت الماء).

وفي تصنيف الجامعات العربية THE 2024، ظهرت الجامعة بترتيب (100-91) عربيا و12 مصريا.

للعام الرابع على التوالي، تصنف الجامعة في تصنيف QS 2025 (1201- 1400) عالمياً والثامن مصريا.

في تصنيف كيو إس QS العربي 2025، جامعة قناة السويس فى المرتبة 104 عربيا و15 مصريا. واحتلت الجامعة الترتيب السابع محليا و45 عربيا فى مؤشر معدل الاستشهادات للأوراق البحثية.

وفي التصنيف العالمي 2024 QS للمواد الأكاديمية، من أفضل الجامعات في العالم في مجال الطب بترتيب (651-700).

أما بتصنيف QS 2025 للاستدامة: جاءت الجامعة في المجمل بترتيب 797 عالميا و20 أفريقيا والتاسع مصريا، وصنفت عالميا بترتيب 603 فى معيار الأثر البيئى، كما صنفت الثالث مصريا فى مؤشرات الابحاث البيئية، الصحة والرفاهية، وأثر التعليم مجتمعيا.

وفي التصنيف العالمي US News 2024، صنفت جامعة قناة السويس في المرتبة 659 عالميا و12 محليا بتقدم 148 مركز عن العام السابق واحتلت 79 عالميا و3 مصريا في التعاون الدولى.

و بالتصنيف العالمي US News 2024، صنفت الجامعة عالميا فى 6 تخصصات أكاديمية منها خمس تخصصات لأول مرة.

وتشمل التخصصات: الصيدلة وعلم السموم (# 217)، علم النبات وعلم الحيوان (#251)، البيولوجي والكيمياء الحيوية (346#)، علم البيئة (#463)، الطب الإكلينيكي (#814)، الكيمياء (#982)، وأظهرت النتائج تميز باحثي جامعة قناة السويس فى التعاون الدولي فى التخصصات المصنفة لهذا العام وتميزهم على المستوى المحلى.

وفي تصنيف ويبمتريكس للجامعات العالمية 2024 لشهر يناير، حصلت على الترتيب 1626 عالميا و46 عربيا و15 محليا. ولشهر يوليو فى معدل الاستشهادات تقدمت الجامعة إلى المرتبة 1301 بمعدل استشهادات يزيد عن 188 ألف استشهاد.