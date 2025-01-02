فنلندا: تفتيش ناقلة نفطية مشبته فى تسببها فى قطع كابل ببحر البلطيق

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أعلنت الوكالة الفنلندية للنقل والاتصالات (ترافيكوم) أنها ستقوم بتفتيش ناقلة نفطية مشتبه في تسببها في قطع كابل كهربائي في بحر البلطيق.

وقالت "سانا سونينين" مديرة "ترافيكوم" في بيان - نقل راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس مقتطفات منه، إن وكالة النقل والاتصالات الفنلندية ستبدأ اعتبارا من اليوم إجراءات فحص مراقبة للسفينة إيجل إس ، بالإضافة إلى التحقيق الذي بدأته الشرطة الفنلندية.

يذكر ان كابل الكهرباء "إستلينك 2" بين فنلندا وإستونيا تعرض للانقطاع في 25 ديسمبر الماضي ، ويبحث المحققون إمكانية تعرض الكابل لعملية تخريب.