اليوم السابع
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الخميس، 02 يناير 2025 11:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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فنلندا: تفتيش ناقلة نفطية مشبته فى تسببها فى قطع كابل ببحر البلطيق

الخميس، 02 يناير 2025 03:03 م
فنلندا: تفتيش ناقلة نفطية مشبته فى تسببها فى قطع كابل ببحر البلطيق ناقلة نفط - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الوكالة الفنلندية للنقل والاتصالات (ترافيكوم) أنها ستقوم بتفتيش ناقلة نفطية مشتبه في تسببها في قطع كابل كهربائي في بحر البلطيق.

وقالت "سانا سونينين" مديرة "ترافيكوم" في بيان - نقل راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس مقتطفات منه، إن وكالة النقل والاتصالات الفنلندية ستبدأ اعتبارا من اليوم إجراءات فحص مراقبة للسفينة إيجل إس ، بالإضافة إلى التحقيق الذي بدأته الشرطة الفنلندية.

يذكر ان كابل الكهرباء "إستلينك 2" بين فنلندا وإستونيا تعرض للانقطاع في 25 ديسمبر الماضي ، ويبحث المحققون إمكانية تعرض الكابل لعملية تخريب.







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فنلندا

بحر البلطيق

كابل كهربائي

السفينة إيجل إس






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