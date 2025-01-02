فرنسا تتجمد مع بداية عام 2025.. وتستعد لموجة صقيع

فاطمة شوقى

تستعد فرنسا لطقس بارد وموجة صقيع يجعلها تتجمد، مع دخول كتلة من الهواء البارد وتسبب انخفاض كبير في درجات الحرارة، وفقا لصحيفة ايه بى سى الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرنسا تبدأ اليوم الخميس في استقبال كتلة باردة مما يجعل درجة الحرارة في البلاد تنخفض إلى 0 درجة مئوية ،وهناك مناطق ستصل درجة الحرارة فيها إلى 7 تحت الصفر، مثل شامونيكس، كما أنه من المتوقع سقوط الثلوج خاصة في الشمال الشرقى.



وأوضحت الصحيفة أن هذا الطقس سيستمر حتى السبت المقبل مع استمرار سقوط الثلوج ـ كما أنه من الممكن أن تهب عاصفة خفيفة في عطلة نهاية الأسبوع.

تكشف بيانات خدمات الطقس الدولية (Weather Services International) أن متوسط درجات الحرارة في لندن وباريس وبرلين سيكون دون الصفر يومي الجمعة والسبت المقبلين، ما يقل بنحو 6 درجات عن المعدل الطبيعي للثلاثين عاماً الماضية، كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة تساقط بعض الثلوج في الأيام المقبلة، مع توقع هبوب رياح عاتية وأمطار غزيرة أيضاً، في ألمانيا كذلك، أصدر مكتب الأرصاد الجوية الألماني تحذيرات من الصقيع والجليد.