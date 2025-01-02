عميد كلية العلوم بجامعة دمنهور يتابع امتحانات البكالوريوس والدراسات العليا

فى إطار توجيهات الدكتور إلهامى ترابيس رئيس جامعة دمنهور، بمتابعة انتظام سير أعمال الامتحانات وفقا للخريطة الزمنية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والجداول المُعلنة بالكليات، ووسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن سير أعمال الامتحانات، اطمأن الدكتور السيد سعد قائم بعمل عميد كلية العلوم، على اللجان وحسن سير الامتحانات بمختلف الفرق الدراسية، والدراسات العليا بالكلية، وتواجد رؤساء اللجان، كما استمع لآراء الطلاب حول طبيعة الأسئلة والورقة الامتحانية.

وأكد "سعد" أن جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامى ترابيس، تحرص على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مشيدا بالتزام الأساتذة والطلاب بالإجراءات والتعليمات التى وضعتها الجامعة لتنظيم العملية الامتحانية.

جدير بالذكر أن ما يزيد عن 2000 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية العلوم بمختلف الفرق الدراسية، وما يزيد عن 1000 طالب يؤدون امتحانات الدراسات العليا بالكلية.



امتحانات مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا (1)



امتحانات مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا (2)



امتحانات مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا (3)



امتحانات مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا (4)



امتحانات مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا (5)



امتحانات مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا (6)



امتحانات مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا (7)



امتحانات مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا (8)



امتحانات مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا (9)



امتحانات مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا (10)



امتحانات مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا (11)



امتحانات مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا (12)