طقس اليوم 2-1-2025.. بشرى للمواطنين وتحذير من ظاهرة جوية جديدة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم الخميس 2-1-2025، أول أيام العام الميلادى الجديد، حيث تشهد البلاد أجواء شتوية، وانتهاء فرص الأمطار.

وتبشر خريطة تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انتهاء فرص الأمطار، مع تحذيرات من عودة الشبورة الجوية على الطرق خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس، كما يلى:

طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

تكون شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

متوقع نشاط رياح أحيانًا على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 06، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجة.