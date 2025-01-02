طقس اليوم الخميس 2 - 1- 2025 بجنوب سيناء.. الصغرى فى سانت كاترين -1

تشهد محافظة جنوب سيناء الخميس اليوم 2_1_2025 طقس مائل الداف نهارا شديد البروده ليلا فيما تكون سرعة الرياح 30 كيلو فى الساعة السحاب مشمس، وحالة الملاحة بالبحر الأحمر الرياح شماليه غربية وارتفاع الموج 2:5 حالة البحر معتدل.

فيما يلى سجلت درجات الحرارة بمدن المحافظة:

سانت كاترين العظمى 11الصغرى -1

راس سدر العظمي 21 الصغرى 11

طورسيناء العظمي 21الصغرى 11

شرم الشيخ العظمي 22 الصغرى 13

طابا العظمى 17 الصغرى 06

كشفت الهيئة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الخميس 2 يناير 2025.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم، طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع نشاط رياح أحيانًا على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 06، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 09.