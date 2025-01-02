اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 يناير 2025 11:28 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

طقس اليوم الخميس 2 - 1- 2025 بجنوب سيناء.. الصغرى فى سانت كاترين -1

الخميس، 02 يناير 2025 09:07 ص
طقس اليوم الخميس 2 - 1- 2025 بجنوب سيناء.. الصغرى فى سانت كاترين -1 الصغرى فى سانت كاترين تحت الصفر
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد محافظة جنوب سيناء الخميس اليوم 2_1_2025 طقس مائل الداف نهارا شديد البروده ليلا فيما تكون سرعة الرياح 30 كيلو فى الساعة السحاب مشمس، وحالة الملاحة بالبحر الأحمر الرياح شماليه غربية وارتفاع الموج 2:5 حالة البحر معتدل.

فيما يلى سجلت درجات الحرارة بمدن المحافظة:
سانت كاترين العظمى 11الصغرى -1
راس سدر العظمي 21 الصغرى 11
طورسيناء العظمي 21الصغرى 11
شرم الشيخ العظمي 22 الصغرى 13
طابا العظمى 17 الصغرى 06

 

FB_IMG_1735790541626
 
كشفت الهيئة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الخميس 2 يناير 2025.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم، طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع نشاط رياح أحيانًا على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 06، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 09.

 







مشاركة

اخبار

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

اخبار المحافظه

اخبار محافظه جنوب سيناء

حاله الطقس

درجات الحرارة

سحاب

غيوم

الملاحة

نشطة

البحر معتدل

الطقس

الطقس غدًا

الطقس اليوم

حالة الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس اليوم

الطقس الان

درجات الحرارة في مصر

الارصاد الجوية

درجات الحرارة لمدة أسبوع

اخبار الطقس اليوم

طقس جنوب سيناء

الطقس اليوم بجنوب سيناء






الرجوع الى أعلى الصفحة