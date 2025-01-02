ضبط 266 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على الأسواق والمخابز بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، عن ضبط 266 مخالفة متنوعة، وذلك خلال حملات تموينية على مدار ثلاث أيام بالتنسيق مع الجهات المعنية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، موضحاً أنه في مجال الأسواق تم تحرير 77 مخالفة، وتم ضبط 2 طن و نصف سماد يوريا مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء، وضبط كمية كبيرة من الألعاب الناريه، كما تم ضبط كميات من اللحوم البلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى عدد من المنتجات الغذائية المختلفة منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفى مجال المخابز البلدية تم تحرير عدد 189 مخالفة تنوعت ما بين ( تصرف وتجميع دقيق إنتاج خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية - عدم وجود ميزان حساس بالمخبز - عدم نظافة أدوات العجن - وعدم وجود لوحة بيانات - مواعيد التشغيل - عدم إعطاء بون صرف للمواطنين).

ومن ناحيته وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية للمواطنين، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات تموينية، وخاصة خلال فترة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة.

