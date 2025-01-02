(سي.إن.إن.): بعض رحلات الطيران بالولايات المتحدة قد تتأثر بعد حادث "نيو أورليانز"

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ذكرت شبكة "سي.إن.إن." الإخبارية الأمريكية الأربعاء أن المسافرين على بعض شركات الطيران في الولايات المتحدة قد يواجهون "اضطرابات في السفر"؛ بعد الهجوم المميت في الحي الفرنسي في مدينة نيو أورليانز الأمريكية.



ونقلت الشبكة عن شركة "دلتا" الأمريكية للطيران القول إنها أدرجت بيانات حول كيفية إعادة حجز الرحلات للعملاء؛ "بسبب الوضع الأمني ​​في نيو أورليانز، لويزيانا"، مشيرة إلى أن السفر من أو إلى أو عبر الوجهات قد يتأثر بالحادث.



وقالت شركة الطيران الإقليمية "بريز إيروايز" - في رسالة - "نشعر بحزن عميق بسبب الأحداث المأساوية التي وقعت في نيو أورليانز، ونعرب عن تعازينا لجميع الذين تأثروا، ويمكن لضيوف BreezeGuests الذين لديهم رحلات حالية داخل أو خارج مطار لويس أرمسترونج نيو أورليانز الدولي (MSY) والذين يرغبون في إجراء تغييرات، الاتصال بفريق تمكين الضيوف لدينا".