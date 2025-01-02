سعر الخضار اليوم الخميس 2-1-2025 بدمياط.. الطماطم بـ6 جنيهات

دمياط معتز الشربيني

تشهد أسواق محافظة دمياط استقرارا في اسعار الخضروات اليوم الخميس

ننشر قائمة الأسعار للخضراوات بأسواق مدن محافظة دمياط

الطماطم: من 6 إلى 10 جنيهًا للكيلو

البطاطس: 10 :15 جنيهًا للكيلو

الكوسة: 10 جنيهات للكيلو



الفلفل: يتراوح السعر حسب النوع (أحمر، أخضر، ألوان) من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو

الخيار : 20 جنيهًا

البصل: يتراوح السعر حسب النوع (أصفر، أبيض، أحمر) من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو

الباذنجان : 10جنيهات للكيلو جرام

الفاصوليا الخضراء : 20 جنيهًا للكيلو جرام

البطاطا : 6 جنيهات للكيلو جرام

الجزر : 6: 10 جنيهًا للكيلوجرام

الليمون: 20: 30 جنيهًا للكيلو جرام .

علما بأن هذه الأسعار قد تختلف بنسب بسيطة من سوق إلي آخر حسب توافر السلع وجودتها .



