سعر الخضار اليوم الخميس 2-1-2025 بدمياط.. الطماطم بـ6 جنيهات

تشهد أسواق محافظة دمياط استقرارا في اسعار الخضروات اليوم الخميس
ننشر قائمة الأسعار للخضراوات بأسواق مدن محافظة دمياط
الطماطم: من 6 إلى 10 جنيهًا للكيلو
البطاطس: 10 :15 جنيهًا للكيلو
الكوسة: 10 جنيهات للكيلو
الفلفل: يتراوح السعر حسب النوع (أحمر، أخضر، ألوان) من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو
الخيار : 20 جنيهًا
البصل: يتراوح السعر حسب النوع (أصفر، أبيض، أحمر) من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو
الباذنجان : 10جنيهات للكيلو جرام
الفاصوليا الخضراء : 20 جنيهًا للكيلو جرام
البطاطا : 6 جنيهات للكيلو جرام
الجزر : 6: 10 جنيهًا للكيلوجرام
الليمون: 20: 30 جنيهًا للكيلو جرام .
علما بأن هذه الأسعار قد تختلف بنسب بسيطة من سوق إلي آخر حسب توافر السلع وجودتها .