اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 يناير 2025 11:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

سعر الخضار اليوم الخميس 2-1-2025 بدمياط.. الطماطم بـ6 جنيهات

الخميس، 02 يناير 2025 10:49 ص
سعر الخضار اليوم الخميس 2-1-2025 بدمياط.. الطماطم بـ6 جنيهات استقرار اسعار الخضروات
دمياط معتز الشربيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد أسواق محافظة دمياط استقرارا في اسعار الخضروات اليوم الخميس

ننشر قائمة الأسعار للخضراوات  بأسواق مدن محافظة دمياط

  الطماطم: من 6 إلى 10 جنيهًا للكيلو
  البطاطس: 10 :15 جنيهًا للكيلو
  الكوسة: 10 جنيهات للكيلو

الفلفل: يتراوح السعر حسب النوع (أحمر، أخضر، ألوان) من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو

الخيار : 20 جنيهًا
البصل: يتراوح السعر حسب النوع (أصفر، أبيض، أحمر) من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو
الباذنجان : 10جنيهات للكيلو جرام

الفاصوليا الخضراء : 20 جنيهًا للكيلو جرام

البطاطا : 6 جنيهات للكيلو جرام
الجزر : 6: 10 جنيهًا للكيلوجرام

الليمون: 20: 30 جنيهًا للكيلو جرام .

علما بأن هذه الأسعار قد تختلف بنسب بسيطة من سوق إلي آخر حسب توافر السلع وجودتها .


 







مشاركة

دمياط

أسواق دمياط

اخبار دمياط

اخبار الأسواق

اسعار سوق الخضار






الرجوع الى أعلى الصفحة