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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأربعاء بأن الإنجاز الرئيسي الذي حققته السلطات الروسية على مدار الأعوام الماضية يتمثل في أن الشعب الروسي لم يعد مضطر لإثبات أي شيء للغرب.



وقالت زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية: "اعتقد أننا قمنا بعمل عظيم حقًا في هذا الشأن، إننا لا نلقي بالًا مطلقًا إذا كانوا (الغرب) يبغضوننا أم لا".



كما أكدت أن التطورات التي تشهدها البلاد حاليًا تشكل اهتمامًا أكبر من الانشغال بالغرب، مُوضحة أن "مزاج قواتنا على خط المواجهة وشعبنا في جميع أنحاء البلاد أكثر أهمية بالنسبة لنا"، وأضافت: "أرى هذا إنجازًا كبيرًا".