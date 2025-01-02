اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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زاخاروفا: "لم نعد مضطرين لإثبات أى شئ للغرب" وهذا أهم ما حققناه خلال الأعوام الماضية

الخميس، 02 يناير 2025 08:00 ص
زاخاروفا: "لم نعد مضطرين لإثبات أى شئ للغرب" وهذا أهم ما حققناه خلال الأعوام الماضية زاخاروفا
أ ش أ

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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأربعاء بأن الإنجاز الرئيسي الذي حققته السلطات الروسية على مدار الأعوام الماضية يتمثل في أن الشعب الروسي لم يعد مضطر لإثبات أي شيء للغرب.


وقالت زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية: "اعتقد أننا قمنا بعمل عظيم حقًا في هذا الشأن، إننا لا نلقي بالًا مطلقًا إذا كانوا (الغرب) يبغضوننا أم لا".


كما أكدت أن التطورات التي تشهدها البلاد حاليًا تشكل اهتمامًا أكبر من الانشغال بالغرب، مُوضحة أن "مزاج قواتنا على خط المواجهة وشعبنا في جميع أنحاء البلاد أكثر أهمية بالنسبة لنا"، وأضافت: "أرى هذا إنجازًا كبيرًا".







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الخارجية الروسية

ماريا زاخاروفا

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