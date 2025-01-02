رسالة نصية على الموبايلات المطلوب سداد رسوم عنها.. إنفوجراف

أجاب مسئولو الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومصلحة الجمارك، على كل أسئلة الرأى العام حول آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة التى تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول فى السوق المصرى، بما يضمن تعزيز كفاءة العمليات التنظيمية ومكافحة أى ممارسات غير قانونية، وذلك خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الخميس بمقر جهاز تنظيم الاتصالات بالقرية الذكية.



الحكومة تجيب على أسئلة الرأى العام حول الهواتف القادمة من الخارج

فى البداية كشف المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عن سبب تطبيق منظومة تسجيل الهواتف القادمة من الخارج، قائلًا أن الجهاز تلقى خطابات من شركات المحمول المصنعة للهواتف المحمولة محليًا فى مصر، تفيد بعدم عدم قدرتهم على الاستمرار فى ظل الظروف الاستثمارية الحالية بسبب عمليات تهريب الهواتف من الخارج، بجانب ذلك تسبب تهريب الهواتف المحمول فى خسائر للموازنة بقيمة 100 مليون دولار شهريًا، بسبب عدم سداد الرسوم الجمركية والضريبية.



الحكومة تجيب على أسئلة الرأى العام حول الهواتف من الخارج

وقدر حجم تهريب الهواتف المحمولة، بنسبة 80% خلال عامى 2023 و2024، مستشهدًا بأنه تم فتح وتشغيل نحو 594 ألف جهاز "آيفون" و725 ألف جهاز "سامسونج" من قبل تجار فى 30 ديسمبر الماضى، أى قبل يومين من تطبيق المنظومة.

أكد الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز سيقوم بملاحقة هؤلاء التجار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم التهرب من الرسوم الجمركية وحماية الاقتصاد الوطنى، مشيرًا إلى أنه بالفعل أحال 13 قضية تهريب لتجار إلى التحقيق مؤخرًا، مشددًا على أن الجهاز يسعى لضمان دخول الأجهزة عبر القنوات الشرعية، بما يساهم فى دعم الصناعة المحلية وحماية حقوق المستخدمين.

وكشف "شمروخ"، عن تفاصيل تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة للهواتف، قائلًا أن تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل الأجهزة بدأ اعتبارًا من 1 يناير 2025 دون أثر رجعى، وأن المواطنين القادمين من الخارج يمكنهم إدخال هاتف شخصى جديد دون رسوم، مع إتاحة فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر لتسجيل الأجهزة.

قال إنه تم تحميل تطبيق "تليفوني" لتسجيل الهواتف نحو 2.1 مليون مرة خلال أول يومين من إطلاق المنظومة، وتم تسجيل 7.5 مليون استعلام عن الأجهزة منذ بدء تشغيل المنظومة عبر التطبيق الإلكتروني.

وفيما يخص المشكلة الفنية التى ظهرت مع هواتف "آبل" و"سامسونج"، والتى تسببت فى ظهور وعدم ظهور رسوم جمركية على نفس الهاتف عند استخدام شريحة مختلفة، أكد "شمروخ" أنه تم التواصل مع الشركتين المعنيتين، وأنه سيتم حل المشكلة من جانبهما خلال أسبوع، كما أكد أن تطبيق المنظومة الجديدة لحوكمة الهواتف فى 1 يناير 2025.

واختتم محمد شمروخ، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حديثه مؤكدًا أن المستخدمين المستحقين للرسوم سيبدأون فى تلقى رسائل توضح الرسوم الجمركية المستحقة على أجهزتهم المحمولة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وأكد أن الرسوم لن تطبق بأثر رجعى، ولن تشمل الأجهزة التى تم شراؤها بضمان محلى ولكن تستهدف الأجهزة الواردة من الخارج وغير معتمدة من جهاز تنظيم الاتصالات بعد 1 يناير 2025.

من جانبه قال ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، أن المنظومة الجديدة لتسجيل وتشغيل الهواتف المحمولة تتيح للقادمين من الخارج إدخال هاتف شخصى واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله فى منفذ الجمارك، وأضاف أن هذه المنظومة ستخضع للمراجعة خلال فترة ثلاثة أشهر للتأكد من عدم وجود أى تلاعب.

وأوضح موسى، أن القادمين يمكنهم إدخال ما يصل إلى أربعة هواتف، حيث يعفى هاتف واحد من الرسوم الجمركية، بينما تطبق الرسوم على الثلاثة الأخرى، وفى حال إدخال خمسة هواتف أو أكثر، سيتم التعامل مع الشخص باعتباره تاجرًا.

وأشار إلى أن وزارة المالية وضعت آليات صارمة لضمان عدم تجاوز هذه القواعد، مؤكدا أن الفترة التجريبية للمنظومة، التى تستمر لمدة ثلاثة أشهر، تهدف إلى تقييم فعاليتها ومنع أى استغلال من قبل التجار.

وأكد موسى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم السوق وضمان دخول الأجهزة عبر قنوات شرعية، مع حماية حقوق المواطنين القادمين من الخارج، مشيرًا إلى أن المنظومة مشيرا إلى أن المنظومة ستسهم فى مكافحة تهريب الهواتف وتشجيع الصناعة المحلية.

وشدد على ضرورة حصول المواطنين عند شراء أجهزة جديدة على فواتير ضريبية معتمدة تتضمن الرقم التسلسلى (Serial Number) والرقم التعريفى لضمان حقوقهم، كذلك عدم شراء أجهزة قبل الاستعلام عنها عبر تطبيق تليفوني.

وأشار إلى أنه خلال اليومين الماضيين، تم إعفاء 305 مواطنين من أصل 331 قادمًا من الخارج، فى إطار التسهيلات المقدمة للمسافرين.