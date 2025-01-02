رئيس وزراء العراق: حددنا نهاية عام 2028 لإيقاف حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط

أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم الخميس، وضع حكومته خطوات عملية لتنويع الاقتصاد، مشيرا إلى تحديد سقف لا يتجاوز عام 2028 لإيقاف حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط وبنسبة صفر%.



وقال"السوداني" - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) -: إن الحكومة عملت منذ الأيام الأولى لمباشرتها بمهامها، على إعادة النظر بفلسفة الاقتصاد العراقى القائمة على الريعية، ووضع خطوات عملية وليست تنظيرية فى مسألة تنويع الاقتصاد، وذلك خلال افتتاحه وإطلاقه لعدة مشاريع فى القطاع النفطى بقضاء بيجى فى محافظة صلاح الدين.



وأضاف "لا يمكن لبلد ينتج أكثر من 4 ملايين برميل يومياً الاستمرار باستيراد المشتقات النفطية والغاز"، لافتا إلى البدء بعدة مشاريع استراتيجية تنفذ لأول مرة فى البلد وفى تاريخ الصناعة النفطية.



وتابع :"قطعنا شوطاً كبيراً فى حل المشاكل، ولاسيما فى موضوع حرق الغاز، من خلال العقود والاتفاقيات المبرمة"، مؤكداً "تحديد سقف لا يتجاوز 2028 لإيقاف حرق الغاز وبنسبة صفر بالمئة فى حرق الغاز المصاحب".



وأكد السودانى على التوجه لتوفير النسبة الأكبر من إنتاج النفط الخام بدلاً من بيعه فى الأسواق العالمية لاستخدامه فى الصناعات النفطية لفائدته، وتوفير فرص عمل.



وأضاف "نعمل على إنجاز مشروع الجنوب المتكامل الاستراتيجي، الذى ينفذ لأول مرة فى مجال تطوير النفط واستثمار الغاز، وإنشاء محطة كهرباء ومصفى ومصنع للبتروكيمياويات فى مكان واحد".



وأوضح أن "افتتاح الوحدة الثالثة لمصفى صلاح الدين، سيعزز الطاقة الإنتاجية للمصفى ولمختلف المنتجات، منها البنزين السوبر (عالى الأوكتان) بمقدار 3.5 ملايين لتر/ يوم، والغاز السائل بحجم 650 طناً/يوم، وزيت الغاز الخفيف بطاقة 3.5 ملايين لتر/ يوم، وزيت الغاز الثقيل بطاقة 4000 طن/يوم".



وكان رئيس الوزراء العراقي، قد أطلق اليوم، الأعمال التنفيذية للوحدة الثالثة فى مصفى صلاح الدين، بقضاء بيجي، بطاقة إنتاجية (70) ألف برميل يومياً، وبمواصفات عالية صديقة للبيئة.



كما افتتح السودانى وحدتى التكرير الرابعة والخامسة فى مصفى الصينية بمحافظة صلاح الدين، بطاقة (10) آلاف برميل/ يوم، لكل وحدة، لترتفع الطاقة الكلية للمصفى إلى (50) ألف برميل يومياً.



كذلك تم افتتاح مدينة المصافى السكنية فى قضاء بيجي، التى تضم (1178) منزلا سكنيا، مع افتتاح وحدات؛ تحسين البنزين، وتحلية الغازات والمياه الصناعية، وإنتاج الغاز السائل، وهدرجة النفط الأبيض، فى مصفى الشمال بقضاء بيجي.