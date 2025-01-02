حمو بيكا.. هل يمكن التصالح فى حكم حبسه شهرين وإخلاء سبيله

كتب - أحمد عبد الهادى

ينفذ مطرب المهرجانات حمو بيكا، حاليا حكم بالحبس شهرين، بعد القبض عليه في منطقة الزمالك وبحوزته أسلحة بيضاء، وبالكشف عنه تبين وجود أحكام قضائية ضده بينها حكم بالحبس شهرين بسبب إقامته حفل بدون ترخيص.

فهناك عدة تساؤلات حول إمكانية التصالح فى الحكم الصادر ضده وإخلاء سبيله، لكن القانون أكد أنه لا يمكن التصالح في حكم حبس حمو بيكا لمدة شهرين، لأنه صادر فى قضية متعلقة بانتهاك القوانين المنظمة للحفلات العامة، ذلك وفقًا للقانون المصرى، فالأحكام التى تصدر في قضايا تتعلق بالنظام العام، مثل إقامة الحفلات بدون تصريح رسمى، تعتبر من القضايا التى لا يُسمح فيها بالتصالح.

وأكدت مصادر أن نقابة المهن الموسيقية حاولت التدخل للتوسط أو تقديم طلب للتنازل عن القضية، ولكن نظرا لطبيعة القضية والقوانين المتعلقة بها، لم يكن ذلك ممكنًا.

كانت جهات التحقيق بالدخيلة الكلية في الإسكندرية، قررت حبس مؤدي المهرجانات حمو بيكا شهرين، بعد رفض الاستئناف على إخلاء سبيله، وترحيله لتنفيذ الحكم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

كان حمو بيكا وصل اليوم إلي النيابة الكلية الدخيلة، للاستئناف علي حسبه، كما صول أيضا محامي من نقابة المهن الموسيقية، لحضور جلسه التحقيق.

وأكد مصدر، أن الأحكام االتي تم ترحيل مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بسبب حفلة "وش غضب" التي أقامها حمو بيكا في عام 2018 بمنطقة البيطاش بالإسكندرية، بدون تصريح، وحررت نقابة المهن الموسيقية محضر ضد لإقامته حفل بدون تصريح.