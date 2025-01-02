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حماية اجتماعية بلا حدود.. غدا باليوم السابع

الخميس، 02 يناير 2025 08:19 م
حماية اجتماعية بلا حدود.. غدا باليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " حماية اجتماعية بلا حدود.. مصر تعزز شبكات الأمان للفئات الأكثر احتياجا"

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