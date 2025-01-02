جامعة أسيوط تُنظم ورشة عمل لأطباء الامتياز حول إعداد طبيب المستقبل

أسيوط- هيثم البدرى

نظّمت جامعة أسيوط ورشة عمل لأطباء الامتياز دفعتىّ 58 ، 59 حول إعداد طبيب المستقبل "The doctor to be"، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تأتي الورشة تحت إشراف الدكتور محمد عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمانى عمر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هدى مخلوف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عبدالعزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيس، والدكتورة سهير قاسم المشرف العام على أطباء التدريب، والدكتور محمد عبد الله منسق الورشة، والمنسق الإكلينيكي لأطباء التدريب بقسم النساء والتوليد، وبمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الامتياز .

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ أهمية ورشة العمل؛ لضمان أفضل أداء تدريبي؛ لأطباء الامتياز؛ وإكسابهم المهارات الأساسية في التخصصات الطبية المختلفة، التي تؤهلهم ليكونوا؛ أطباء أكفاء قادرين على الممارسة الطبية الناجحة، وقادرين على اتخاذ القرار والتعامل ضمن الفريق الطبي بكفاءة ومهنية.

وأشار الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، إلى أهمية فترة تدريب الامتياز التي تعتبر جزءاً مكملاً لدراسة الطب، حيث يكتسب خلالها الطبيب القدرة على الإنسجام في نظام العمل ضمن الفريق الطبي، ومعرفة حدود إمكاناته، وقدراته، والعمل على تطويرها، وأسلوب التعامل الصحيح مع المريض، وذويه.

وأشاد الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب باهتمام كلية الطب بكل ما يخص تدريب أطباء الامتياز، ومتابعة المتدربين، وتذليل الصعوبات التي تعترض عملهم، وتحسين مستوى التدريب، وتنفيذ البرامج التعليمية التي تسهم في تثقيف؛ أطباء الامتياز، وإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة الطب، وإجراء الدراسات، والأبحاث المتعلقة بفترة الامتياز، مشيرا إلي أن فترة الامتياز تشمل تدريب الطالب على بعض المهارات، غير الطبية، والإكلينيكية التي يحتاجها الطبيب مثل؛ مهارات التواصل، وبعض المهارات الإدارية، وكيفية الالتزام بأخلاقيات المهنة، متمنيةً النجاح، والتميز لأطباء التدريب فى حياتهم العلمية، والعملية.