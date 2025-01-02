تعرف على الضوابط الجديدة لتأشيرة العمرة

إيمان حنا

أدخلت وزارة الحج والعمرة السعودية عددا من التعديلات على ضوابط تأشيرة العمرة، للتسهيل على الزائرين فى ظل الإقبال الكثيف على أداء مناسك العمرة هذه الفترة حيث تم تقديم موعد العمرة؛ حيث يمكن لجميع الراغبين في أدائها أن يصلوا إلى الأراضي السعودية قبل الموعد المحدد لها كل عام بحوالي 15 يوما، لا تزيد مدة التأشيرة على 90 يومًا ، وعدم السماح بمد مدة تأشيرة العمرة، وفقاً لموقع "خدمات السعودية".

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أنه لا يجوز للمعتمر التنقل في المملكة العربية السعودية إلا في حدود التأشيرة الخاصة به، كما لا يجوز له العمل في أي مؤسسة تحت أي مسمى.

تفرض غرامة على المخالف لهذه الأحكام قيمتها 500 ريال عن كل مخالفة.

ومن جهة ثانية أوضحت وزارة الحج والعمرة حزمة من الخدمات للمعتمرين من بينها توفير إتاحة الموانئ الجوية والبرية وتوفير وسائل نقل حديثة ومكيفة عند انتقالهم من مكة إلى المدينة المنورة، وتسهيل خطوات إصدار تأشيرة العمرة، وتوفير الخدمات الصحية والأمنية لجميع الوافدين، وتدريب الكوادر العاملة على أعلى مستوى من الخدمة.

يذكر أن عدد المعتمرين يبلغ 750 ألفًا في الشهر، وهو الرقم كان أعلى من المتوقع ويستمر موسم العمرة خلال الأشهر رجب، شعبان ورمضان على أن يكو الـ15 من ذو القعدة آخر موعد لتأدية مناسك العمرة، لأن بعد ذلك يتم الاستعداد لموسم الحج.



