بلينكن يجرى محادثات هاتفية مع مع وزير خارجية فرنسا حول الأوضاع بسوريا ولبنان

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أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، محادثات هاتفية مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو ناقشا خلالها آخر التطورات في سوريا والسبل لمساعدة الشعب السوري على اغتنام الفرصة لبناء مستقبل أفضل مع الحد من مخاطر عدم الاستقرار المتزايد، فضلا عن ضرورة عملية انتقال شاملة بقيادة سورية.

وأكد الجانبان حسبما أفادت بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية ضرورة احترام جميع الجماعات في سوريا لحقوق الإنسان ودعم القانون الإنساني الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، بما في ذلك الأقليات، كما دعا الوزيران لتقديم الدعم الدولي لتحديد أماكن المفقودين والمحتجزين بما في ذلك الصحفي الأمريكي أوستن تايس.

وأشاد بلينكن بقيادة فرنسا في دعم لبنان، بما في ذلك مساعداتها المستمرة للقوات المسلحة اللبنانية، مؤكدا أهمية اتباع نهج منسق لمساعدة الشعب اللبناني على إعادة بناء مؤسساته واستعادة قيادته من خلال الانتخابات الرئاسية.