بعثة جديدة للاتحاد الإفريقى تبدأ مهام عملها رسميا فى الصومال

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بدأت بعثة دعم واستقرار الاتحاد الإفريقي في الصومال (AUSSOM) عملها رسميًا في الأول من يناير؛ لتستكمل مهمة ضمان الحفاظ على الامن والسلام فى البلاد.



وأكد رئيس البعثة، محمد الأمين، أن البعثة الجديدة ستبني على الإنجازات التي تحققت في إطار عملية بعثة الانتقال التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال (ATMIS) السابقة، بهدف ضمان تحقيق الصومال للسلام والأمن على المدى الطويل.

وأشار إلى أنه خلال عام 2024، أحرزت بعثة ATMIS تقدمًا كبيرًا من خلال تسليم القواعد التشغيلية الأمامية إلى قوات الأمن الصومالية (SSF)، وذلك تماشيًا مع خطة الانتقال الصومالية.. وقال: "هذا يظهر أن قوات الأمن الصومالية اكتسبت الخبرة اللازمة لتولي مسؤوليات الأمن في البلاد بشكل مستقل".



وأضاف: "نثمن دعم وتضحيات الشركاء الدوليين والدول المساهمة بالقوات والشرطة في بعثة ATMIS في رحلتهم لتمكين قوات الأمن الصومالية من خلال مبادرات تركز على تعزيز القوة وبناء القدرات".



وبالتعاون مع شركاء التنمية؛ أطلقت بعثة ATMIS مجموعة من المشاريع السريعة الأثر، بما في ذلك بناء الآبار والفصول الدراسية ومراكز الشرطة وإعادة تأهيل المراكز الصحية، لتحسين حياة السكان في المناطق المحررة.



وقال الأمين: "أصبحت بعثة AUSSOM أخيرًا قيد التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير 2025، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2767 (2024). وستواصل البناء على الإنجازات التي تحققت في إطار ATMIS لضمان تحقيق الصومال للسلام والأمن على المدى الطويل".



وأضاف أن الاتحاد الإفريقي سيواصل التزاماته تحت مظلة AUSSOM، مسترشدًا ببيانات مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وقرارات مجلس الأمن الدولي.



وأشار إلى أن الصومال سينضم إلى مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم في يناير 2025، بعد انتخابه بنجاح، واصفًا ذلك بأنه "إنجاز تاريخي" يمنح الصومال فرصة للمساهمة في السلام والأمن العالميين، لافتا إلى أن الصومال يواصل مساره نحو إنعاش الاقتصاد.



يشار إلى أنه خلال مارس 2024، أصبح الصومال عضوًا كاملاً في مجموعة شرق إفريقيا (EAC)، وهي كتلة تجارية إقليمية تضم سوقًا يزيد عدد سكانه عن 170 مليون نسمة؛ مما يعزز مسيرة الصومال نحو تحقيق الاستقرار والتقدم وانهاء صراع طويل الامد.