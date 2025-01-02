بريطانيا تنهى تدريب 200 طيار أوكرانى على مقاتلات "إف 16"

أحمد علوى

قالت السفارة البريطانية في أوكرانيا الأربعاء إن 200 طيار أوكراني تلقوا تدريباً أساسياً على مقاتلات (F-16) في المملكة المتحدة.

وذكرت السفارة البريطانية - في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن التدريب الذي أجراه مدربون من سلاح الجو الملكي البريطاني؛ شمل التعامل العام مع الطائرات، والتحليق باستخدام أجهزة الطائرة، والملاحة على مستوى منخفض، والطيران في تشكيلات متقدمة.



ويعمل مركز تدريب F-16 الأوروبي (EFTC)، حيث يتدرب الطيارون الأوكرانيون، الآن بكامل طاقته بأسطوله الكامل من الطائرات، وقد أصبح ذلك ممكنا بتعاون هولندا، التي نقلت جميع مقاتلاتها الـ 18 من طراز F-16 إلى المركز في رومانيا.