بدء تطبيق حظر التدخين فى الهواء الطلق بميلانو الإيطالية

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بدأت السلطات الإيطالية تطبيق حظر كامل للتدخين في الهواء الطلق بمدينة ميلانو اعتبارا من اليوم.



وأوضحت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية الأربعاء أن القرار يلزم بضرورة عدم التدخين حال وجود أشخاص بمسافة عشرة أمتار.



وأشار إلى أن المخالفين سيتعرضون لغرامات مالية تصل إلى 240 يورو .



يأتي ذلك ضمن خطة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.



من جانبها، قالت نائبة عمدة ميلانو آنا سكافوزو إنه بدأ تطبيق قرار حظر التدخين في جميع الأماكن العامة بما في ذلك الشوارع اعتبارا من اليوم، مشيرة إلى أن هناك عادة يجب تبنيها وهى عدم التدخين بالقرب من الأخرين ، قائلة "لا تدخن حيث يمكن أن تسبب الأذى لمن حولك".



وكانت السلطات في ميلانو قد طبقت في عام 2021 حظر جزئي للتدخين شمل محطات الحافلات والحدائق والمرافق الرياضية.