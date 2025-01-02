بايدن: نحقق فى صلة محتملة بين انفجار لاس فيجاس وهجوم نيو أورليانز

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن السلطات تحقق لمعرفة "ما إذا كانت هناك أي صلة محتملة" بين انفجار سيارة تيسلا أمام فندق ترامب في لاس فيجاس ، وعملية دهس استهدفت حشدا من المحتفلين برأس السنة في نيو أورليانز في هجوم أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وقال بايدن في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية اليوم الخميس، إن سلطات إنفاذ القانون تحقق في ملابسات انفجار سيارة تيسلا "بما في ذلك لمعرفة ما إذا كانت هناك أي صلة محتملة بهجوم نيو أورليانز"، مضيفا "حتى الآن، ليس هناك أي شيء للإعلان عنه بهذا الشأن".

وأضاف أن المشتبه به في هجوم نيو أورليانز يتبنى أفكار تنظيم داعش.

وقال بايدن إن مكتب التحقيقات الفدرالي أبلغه أن شمس الدين جبار الذي أردته الشرطة في موقع المجزرة "نشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبيل ساعات من تنفيذه هجومه مقاطع فيديو تشير إلى أنه اسلتهم (أفكار) تنظيم داعش.

وفي بيان نشره البيت الأبيض، أكد بايدن أنه اطلع على تفاصيل حادث نيو أورليانز من قبل قيادة إنفاذ القانون الفيدرالي والمحلي.

وأضاف أن السلطات الفيدرالية قد أصدرت تعليمات بتقديم كل الموارد المتاحة لدعم التحقيقات الجارية من أجل تحديد ملابسات الحادث وتفاصيله، وضمان عدم وجود أي تهديدات متبقية قد تؤثر على المجتمع.