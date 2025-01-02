اليوم السابع
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المدارس تبدأ تقييم الطلاب فى المواد غير المضافة للمجموع للترم الأول

الخميس، 02 يناير 2025 07:00 ص
المدارس تبدأ تقييم الطلاب فى المواد غير المضافة للمجموع للترم الأول محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تبدأ المدارس الثانوية اليوم 2 يناير الجارى، تقييم طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام فى المواد غير المضافة للمجموع، وتضمنت المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الصف الأول الثانوي العام "التربية الدينية والتربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية والتربية المهنية"، أما مواد الصف الثانى الثانوى العام تشمل "المواطنة وحقوق الإنسان واللغة الأجنبية الثانية والتربية المهنية والتربية الدينية".

وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.







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المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوى العام

تقييم الطلاب فى المواد غير المضافة للمجموع بأولى وثانية ثانوى



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