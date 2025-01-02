الصين تضيف 10 شركات أمريكية إلى قائمة الكيانات غير الموثوقة

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أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم /الخميس/، إضافة 10 شركات أمريكية إلى قائمة الكيانات غير الموثوقة، نظرا لتورط هذه الشركات فى بيع أسلحة لمنطقة تايوان الصينية.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه وفقا لإعلان وزارة التجارة، تشمل الشركات المدرجة (لوكهيد مارتن للصواريخ والتحكم فى النيران)، و(لوكهيد مارتن للملاحة الجوية)، و(مختبر تكامل أنظمة صواريخ لوكهيد مارتن).



وأوضحت الوزارة أن هذه الشركات ستمنع من الانخراط فى أنشطة الاستيراد أو التصدير المتعلقة بالصين، وسيُحظر عليها إجراء استثمارات جديدة فى البلاد.



كما سيتم منع كبار المسؤولين التنفيذيين فى هذه الشركات من دخول الصين، وسيتم إلغاء تصاريح عملهم ووضعهم كزوار أو مقيمين، ولن تُقبل أى طلبات ذات صلة يقدمونها، وفقا لما جاء فى الإعلان.



وأشارت الوزارة إلى أن هذه الشركات تورطت فى بيع أسلحة لمنطقة تايوان الصينية ونفذت ما يسمى بالتعاون فى التقنيات العسكرية خلال السنوات الأخيرة، رغم المعارضة القوية من الجانب الصيني.



وأضافت أن تصرفات هذه الشركات ألحقت ضررا جسيما بسيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها، وانتهكت بشكل خطير مبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، وأضرت بشكل كبير بالسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، لافتة إلى أن هذه الشركات ستتحمل المسؤولية القانونية.



وفى معرض إشارتها إلى أن أحكام الكيانات غير الموثوقة لدى الصين تستهدف فقط عددا قليلا من الكيانات الأجنبية التى تقوّض الأمن الوطنى للصين، أكدت الوزارة على أن الحكومة الصينية سترحب دائما بالشركات الأجنبية للاستثمار وتوسيع نطاق أعمالها فى الصين، مع التزامها بتوفير بيئة عمل مستقرة ونزيهة وقابلة للتوقع، للشركات الملتزمة بالقانون فى الصين.