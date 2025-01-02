السلطات الأمريكية تحقق فى انفجار تسلا أمام فندق ترامب باعتباره عمل إرهابى

كتبت : نهال أبو السعود

انفجرت شاحنة تيسلا سايبر تراك خارج برج ترامب في لاس فيجاس في وقت مبكر من أمس الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخص واحد في السيارة، ويتم التحقيق فيها كعمل إرهابي محتمل، وفقًا لسلطات إنفاذ القانون.

وبحسب شبكة سي بي اس، قال وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي جيريمي شوارتز: "لا يعتقد المحققون أن هناك أي خطر آخر على المجتمع في الوقت الحالي .. لا نعتقد أن هناك مجموعة من الأشخاص هناك يدعمون هذا أو يساعدون هذا".

قال كيفن ماكماهيل من إدارة شرطة لاس فيجاس متروبوليتان إن الشخص الوحيد داخل السيارة توفي، وأصيب سبعة أشخاص بجروح طفيفة ووصف الانفجار بأنه "حادث معزول" وقال إنه لا يوجد ما يشير إلى أنه مرتبط بداعش الإرهابي، وقال إنه تم العثور على عبوات بنزين وعبوات وقود وقذائف هاون كبيرة للألعاب النارية في الجزء الخلفي من السيارة بعد الانفجار، الذي وقع بعد حوالي 15 ثانية من توقف السيارة أمام المبنى وقال إنه لا يزال من غير الواضح كيف تم اشتعال المتفجرات، واضاف إن الشاحنة استأجرت في كولورادو ووصلت إلى لاس فيجاس صباح الأربعاء، والبحث لا يزال جاريا عن مستأجر الشاحنة.

وقع الانفجار بعد ساعات من هجوم نيو أورليانز ، حيث قاد رجل يدعى شمس الدين جبار شاحنة عمدًا إلى حشد من المحتفلين في شارع بوربون، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه تم العثور على "أسلحة وعبوة ناسفة" أو جهاز متفجر مرتجل في سيارته، التي كانت ترفع علم داعش.

وقال ماكماهيل إن شاحنة سايبر تراك، وهي طراز 2024، توقفت عند أبواب المدخل الزجاجية للفندق. بدأ الدخان يتصاعد من السيارة، ثم حدث انفجار كبير.

ووفقا لشبكة ان بي سي، يبدو أن شاحنة سايبر تراك تم استئجارها عبر تطبيق Turo، الذي يتيح تأجير السيارات وهو نفس التطبيق الذي قال مصدر إنه استخدمه مهاجم نيو أورليانز لاستئجار الشاحنة التي استخدمها. وفي بيان، قال متحدث باسم Turo: "نحن نتعاون بنشاط مع سلطات إنفاذ القانون أثناء التحقيق في الحادثين .. لا نعتقد أن أيًا من المستأجرين المتورطين في هجمات لاس فيجاس ونيو أورليانز كان لديه خلفية إجرامية من شأنها أن تحددهم كتهديد أمني".

على الجانب الاخر، في منشور على X، قال ايلون ماسك: "يحقق فريق تسلا بأكمله في هذه المسألة الآن. سأنشر المزيد من المعلومات بمجرد أن نتعلم أي شيء. لم نشهد شيئًا كهذا من قبل"، وفي منشور آخر بعد بضع ساعات، قال إن الانفجار "نتج عن ألعاب نارية كبيرة جدًا و/أو قنبلة محمولة في صندوق شاحنة سايبرترك المستأجرة ولا علاقة لها بالمركبة نفسها".