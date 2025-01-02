اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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السفارة الروسية بأمريكا: لا يوجد روس بين ضحايا هجوم نيو أورليانز

الخميس، 02 يناير 2025 03:00 ص
السفارة الروسية بأمريكا: لا يوجد روس بين ضحايا هجوم نيو أورليانز حادث نيو اورليانز
أ ش أ

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أكدت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، أنه لا يوجد روس بين ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة نيو أورليانز الأمريكية.


وقالت السفارة الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "إن القنصلية العامة الروسية في هيوستن على اتصال بشرطة المدينة، وبحسب المعلومات المتوفرة، لا يوجد روس بين الضحايا، ونعرب عن تعازينا لأسر الضحايا وأصدقائهم، ونتمنى لهم الشفاء العاجل".


ووفقا للبيانات الرسمية؛ فإنه في الساعة الثالثة من أول يناير، بتوقيت نيو أورليانز (12.00 بتوقيت موسكو)، دهست شاحنة حشدا من الناس في شارع بوربون في المركز التاريخي للمدينة، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.







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السفارة الروسية بأمريكا

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نيو أورليانز

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