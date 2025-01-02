الجيش الأمريكى يعود إلى "عين العرب - كوبانى" السورية وينشئ قاعدة عسكرية

وكالات

عاد الجيش الأمريكى إلى مدينة عين العرب - كوبانى شمال سوريا، إذ شرع التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة فى إنشاء قاعدة وسط المدينة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

ووصل رتل من الشاحنات، صباح الخميس، إلى المدينة حاملا تعزيزات لوجستية تضمنت غرفا مسبقة الصنع وكاميرات مراقبة وآلات حفر وكتلا إسمنتية وصهاريج وقود.

هذا وسيقيم التحالف قاعدته فى أحد فنادق وسط المدينة، بالتزامن مع وصول فرق خاصة للإشراف على عمليات إنشاء القاعدة.

وبعد سقوط النظام السوري، استقدمت قوات التحالف الدولى خلال شهر ديسمبر، تعزيزات عسكرية ضخمة إلى شمال شرقى سوريا عبر البر والجو.

وتضمنت هذه التعزيزات أكثر من 400 شاحنة دخلت من معبر الوليد الحدودى مع العراق، و18 طائرة شحن هبطت فى قاعدة خراب الجير قرب بلدة رميلان فى أقصى الشمال الشرقي.