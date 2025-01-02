الجليد يغطى البلاد والحرارة تصل سالب 10.. تحذير من موجة صقيع فى بريطانيا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة التليجراف، أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة فى بريطانيا هذا الأسبوع لتصل إلى سالب 10، مع تساقط الثلوج على أغلب الأنحاء.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية، من أن الطقس شديد البرودة قد يعزل المجتمعات الريفية ويمنع المدارس من إعادة فتح أبوابها الأسبوع المقبل بعد انتهاء أجازة عيد الميلاد والعام الجديد.

كما أن السفر بالسكك الحديدية والطرق والطيران قد يتعطل بعد أن أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا أصفرا بشأن الطقس لمدة 45 ساعة بدءا من منتصف نهار السبت وحتى التاسعة صباح الاثنين.

ويبدأ انخفاض درجات الحرارة فى وقت مبكر اليوم الخميس، وتصل إلى سالب 10 فى الأجزاء المغطاة بالثلوج فى استكتلندا، وقد تشهد لندن درجات تصل إلى سالب 5، مع إمكانية تسجيل 6 و7 درجات مئوية تحت الصفر فى كلا من جلاسكو وبرمنيجهام ومانشستر.

ومن المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج في شمال اسكتلندا الخميس، مع تحذير من الجليد يغطي شمال إنجلترا حتى صباح الخميس، ومن المتوقع تساقط ثلوج أكثر انتشارًا من يوم السبت، مع توقع أن يصل ارتفاع الجليد حوالي 5 سم عبر ميدلاندز وويلز وشمال إنجلترا، وإلى 20 إلى 30 سم فوق الأراضي المرتفعة في بينينز.

وفعّلت وكالة الأمن الصحى البريطانية التحذير الأصفر لمدة 72 ساعة، بدءا من مساء أمس الأربعاء، وحتى الوقت نفسه يوم السبت على الأقل.

وقالت إنه قد يكون هناك آثار كبرى على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، بما فى ذلك ارتفاع وفيات كبار السن أو من يعانون من ظروف صحية معينة.

كما أشارت الأرصاد، إلى أن الثلوج الكثيفة قد تسبب انقطاع التيار الكهربائى، وتؤثر على تغطية الهواتف المحمولة وتقطع الاتصال لمن يعيشون فى المناطق الريفية.