"البث الإسرائيلية": إسرائيل تدمر نظاما صاروخيا جنوب لبنان

أحمد علوى

أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الخميس بأن إسرائيل دمرت نظاما صاروخيا مضادا للطائرات في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الهجوم "جزء من سياسة تل أبيب ضمن وقف إطلاق النار" بين إسرائيل ولبنان، وفقا لمسؤول مطلع.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها منذ قليل، أن الاحتلال الإسرائيلى أطلق طائرات مسيرة تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء عدة مناطق بجنوب لبنان.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، ولبنان، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.