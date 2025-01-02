استعدادات مكثفة بـ"تعليم الإسكندرية" لامتحانات الشهادة الإعدادية

الإسكندرية جاكلين منير

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اجتماعا موسعا مع مديري عموم الإدارات التعليمية وشئون الطلبة والامتحانات ونخبة من رؤساء لجان الشهادة الإعدادية، وذلك بحضور نجلاء سليم مدير عام التعليم العام وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية؛ لمناقشة ضوابط استعدادات تعليم الإسكندرية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية والتأكيد على ضرورة الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 / 2025.

وكانت مديرية التربية و التعليم بالإسكندرية، قد أعلنت عن تفاصيل جداول امتحان نصف العام الدراسى الجارى لجميع المراحل التعليمية.

واعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 /2025 ، لجميع صفوف المراحل التعليمية بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية، على أن تبدأ الامتحانات في 11 يناير وتنتهي في 23 يناير 2025.

على أن تكون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع أيام 2، 4 ، 5 ، 9 يناير المقبل، وتبدأ إجازة نصف العام اعتبارًا من 25 يناير على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير 2025، متمنيًا لجميع الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة التوفيق والنجاح.



ووجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبو زيد مدير المديرية، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومناسبة للطلاب.